Vídeo: Belo deixa show no Rio de Janeiro escoltado pela PM

Belo passou por apuros neste final de semana durante um show em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. O cantor precisou deixar o local em uma viatura da Polícia Militar. A medida foi necessária por causa de um tumulto que se formou ao final do show em volta do artista.

Para cessar as dúvidas dos fãs e curiosos, o artista usou as redes sociais e esclareceu o ocorrido. Segundo Belo, a saída do show escoltado pela polícia foi apenas uma questão de segurança.

“Tive que sair de escolta por ter muita gente. Valeu galera da Polícia Militar, que fez escolta para que eu saísse da praça. Agora o ano começou e é cada um cuidando da sua vida. Vão lavar uma roupa”, disse em seu perfil no Instagram

