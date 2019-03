Modelo afirma receber ameaças de morte por sua aparência

Ela mandou um recado para aqueles que a julgam por sua aparência | Foto: Reprodução

A modelo Sophia Hadjipanteli, de 22 anos, disse receber ameaças de morte em suas redes sociais por conta de suas sobrancelhas marcadas. A afirmação foi feita em entrevista a um programa de TV inglês na última terça-feira (12).

Sophia evita ler o que recebe nas redes por conta disso. "É uma pena, porque você quer ler os comentários legais e acaba não vendo", disse no programa Good Morning Britain.

Ela ainda mandou um recado para aqueles que a julgam por sua aparência. “Para todos que mandam ameaças de morte por conta de uma monocelha, vocês precisam repensar suas vidas. A humanidade está realmente triste”.

Nascida no Chipre, no Oriente Médio, a bela hoje vive em Londres, na Inglaterra

A modelo também contou na entrevista que não houve um momento específico em que decidiu deixar de fazer as sobrancelhas. Elas sempre foram grossas e unidas, mas ganharam ainda mais destaque quando Sophia as tingiu de preto acidentalmente. A moça adotou o novo visual e conquistou várias campanhas.



Nascida no Chipre, no Oriente Médio, a bela hoje vive em Londres, na Inglaterra. Sophia já posou para a Vogue italiana e conta com mais de 300 mil seguidores no Instagram.

Elas sempre foram grossas e unidas, mas ganharam ainda mais destaque quando Sophia as tingiu de preto acidentalmente

