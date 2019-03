Prêmio literário em Manaus abrange diferentes gêneros

Reunião do Concultura | Foto: David Batista

Manaus- As inscrições para a 8ª edição dos Prêmios Literários Cidade de Manaus, lançado pelo Conselho Municipal de Cultura (Concultura), estão abertas e poderão ser realizadas até 30 de abril deste ano. O concurso objetiva premiar, anualmente, obras inéditas, em língua portuguesa, de autores brasileiros.



Para participar, o candidato deverá preencher uma ficha de inscrição, que poderá ser obtida na sede do conselho, situada na avenida André Araújo, 2.767, Aleixo (térreo do prédio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – Manauscult), ou ainda, pelo site do Concultura, pelo link http://concultura.manaus.am.gov.br

Segundo o presidente do Concultura, escritor Márcio Souza, o edital que abre espaço para obras de diferentes gêneros, como novela, conto, romance, poesias, crônicas, além de textos teatrais, jornalismo literários, entre outros, gera grande concorrência entre os inscritos, o que motiva a continuar a lançar novos editais do concurso.

“A última edição teve uma concorrência extraordinária de todas as partes do Brasil, com alto nível e qualidade, o que nos animou bastante e nos motivou a lançar este novo edital”, destaca Márcio.

De acordo com a Portaria n°47/2018, publicada no Diário Oficial do Município (DOM), no dia 23 de outubro de 2018, o período de análise das obras pela comissão julgadora será de 20 de maio a 19 de julho deste ano. O resultado deverá ser divulgado no dia 31 de julho de 2019.



Os prêmios serão no valor de R$ 5 mil para os vencedores da versão nacional e R$ 3 mil para os vencedores da versão regional.

As informações detalhadas sobre a Lei n° 1.787, de 8 de novembro de 2013, com o regulamento completo dos Prêmios Literários Cidade de Manaus, está disponível no link



http://concultura.manaus.a m.gov.br/wp-content/uploads/2017/10/DOM-3289-08.11.2013-CAD-1-Decreto-pag.1.pdf.

CATEGORIAS

PRÊMIOS NACIONAIS

1 – Prêmio Álvaro Maia, destinado ao melhor romance ou novela

2 – Prêmio Arthur Engrácio, destinado ao melhor livro de contos

3 – Prêmio Violeta Branca Menescal, destinado ao melhor livro de poesia

4 – Prêmio Péricles Moraes, destinado ao melhor livro de Crônicas

5 – Prêmio Aldemar Bonates, destinado ao melhor texto teatral para adultos

6 – Prêmio Álvaro Braga, destinado ao melhor texto de teatro infantil

7 – Prêmio Samuel Benchimol, destinado ao melhor livro de ensaio socioeconômico

8 – Prêmio Mário Ypiranga Monteiro, destinado ao melhor ensaio sobre tradições populares (folclore)

9 – Prêmio Arthur Reis, destinado ao melhor ensaio histórico

10 – Prêmio Luiz Ruas, destinado ao melhor ensaio sobre literatura (letras)

11 – Prêmio Cosme Alves Neto, destinado ao melhor ensaio sobre cinema

12 – Prêmio Áureo Nonato, destinado ao melhor livro de memória

13 – Prêmio Clóvis Barbosa, destinado ao melhor texto de jornalismo literário

14 – Prêmio Alfredo Fernandes, destinado ao melhor texto de Literatura infantil

PRÊMIOS REGIONAIS

1 – Prêmio Álvaro Maia, destinado ao melhor romance ou novela

2 – Prêmio Arthur Engrácio, destinado ao melhor livro de contos

3 – Prêmio Violeta Branca Menescal, destinado ao melhor livro de poesia

4 – Prêmio Mário Ypiranga Monteiro, destinado ao melhor ensaio sobre tradições populares (folclore)

5 – Prêmio Áureo Nonato, destinado ao melhor livro de memória

6 – Prêmio Alfredo Fernandes para Literatura Infantil

