Folia? Banda Flajorge na Folia traz ex-meia do Flamengo a Manaus

Manaus -O Consulado rubro-negro “FlaJorge” realiza neste sábado (16) a 10ª edição da banda “FlaJorge na Folia”. A festa, que já é considerada tradição pelos moradores do bairro São Jorge, Zona Oeste, acontecerá na rua Stanislau Afonso, ao lado da sede do consulado. Este ano, o ex-meia do flamengo Joubert Araújo, mais conhecido como “Beto” é presença confirmada durante a folia.



Além da presença do jogador que fez parte da inesquecível conquista do tri-campeonato carioca do Flamengo sobre o Vasco, entre 1999 e 2001, a “FlaJorge” fará uma homenagem aos 10 garotos mortos no incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo, ocorrido em fevereiro deste ano.

A programação tem início às 16h e as atrações são: Bateria da Dragões da Império, Banda Belo Encontro e Dj Jero e o cantor Ângelo Marcio.

Segundo o Cônsul do "FlaJorge", Jenner Djavan, a festa contará com vendas de bebidas e terá um espaço gastronômico exclusivo, além de bombeiros civis a postos para casos de emergência. | Foto: Divulgação

Segundo o Cônsul do “FlaJorge”, Jenner Djavan, a festa contará com vendas de bebidas e terá um espaço gastronômico exclusivo, além de bombeiros civis a postos para casos de emergência. “Nós somos o primeiro consulado amazonense e o primeiro a trazer jogadores que marcaram o Clube de Regatas Flamengo para prestigiar nosso evento. Tivemos a ideia de criar a banda há dez anos, que antes era uma comemoração para filiados, quando vimos que os moradores do bairro gostaram e queriam participar. O objetivo é levar diversão aos moradores do bairro e de quem quiser participar”, afirmou.



A torcida rubro-negra denominada “FlaJorge” foi a primeira a se tornar Consulado no estado do Amazonas

e a banda de carnaval abre o calendário de ações que o grupo de amigos flamenguistas realizam durante todo ano. “Além da banda, existem ações na área da saúde e também realizamos o evento “Flajorge criança feliz”, onde dia 12 de outubro, dia das crianças, são distribuídos brinquedos e guloseimas, além de muita brincadeira para a meninada da comunidade”, ressaltou o Cônsul Jenner.

Serviço:



O que? 10º Edição da Banda “Flajorge na folia”.

Quando? 16 de março de 2019.

Onde? Rua: Edson Stanisllau Afonso, São Jorge, zona Oeste. Ao lado da sede do Consulado Flajorge.

Quanto? Entrada franca. (Abadás ao preço de 25 reais opcional)