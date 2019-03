Projeto 'Ocupação 23' apresenta espetáculo teatral nesta sexta-feira

Manaus - Dando continuidade à programação do mês de março, o projeto “Ocupação 23” apresenta, nos dias 15 e 22/3, às 20h, no Ateliê 23, situado na rua Tapajós, 166, Centro, o espetáculo “Sobre a adorável sensação de sermos inúteis”.

Contemplado no edital Conexões Culturais de 2017, lançado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), o projeto realiza, ainda este mês, oficinas de interpretação e danças urbanas.

O espetáculo tem a proposta de ir ao encontro do espectador, de acordo com o ator e proponente do “Ocupação 23”, Taciano Soares trazendo-o para dentro da obra numa possibilidade de visualização de sentimentos cotidianos que, aparentemente, todos compartilhamos.

“O trabalho é sensível e violento ao mesmo tempo, porque apresenta nossas crueldades, mas não deixa de oportunizar o lugar das vitórias que temos entre uma dor e outra. Um espaço que, ao mesmo tempo em que confronta, também conforta, porque lembra sempre que estamos juntos”, pontuou Taciano.

O espetáculo tem classificação de 16 anos. Vale ressaltar que todos os espetáculos disponibilizados pela companhia têm entrada gratuita, assim como, as atividades desenvolvidas durante o projeto.

Atividades

Paralelo aos espetáculos exibidos estão sendo realizadas as oficinas de interpretação, com os instrutores Taciano Soares, Laury Gitana, Isabela Catão, Daniel Braz, Eric Lima e Jean Palladino e de Danças Urbanas, com instrução de Geffiter Garcia. As inscrições para as vagas já foram encerradas.

Nos dias de atividade no Ateliê 23, também é possível visitar a exposição fotográfica “Composição e registro da cena artística de Manaus”, com 19 obras de oito fotógrafos amazonenses que registraram nos últimos cinco anos, produções cênicas locais.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Anitta é acusada de provocar Bruna Marquezine com Neymar e dá resposta

Após polêmica com Neymar e Anitta, Bruna Marquezine reativa Instagram