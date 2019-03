Netflix divulga trailer instigante de série sobre a menina Madeleine

Madeleine McCann tinha três anos quando foi vista pela última vez em Portugal | Foto: Reprodução

A Netflix divulgou nesta quinta-feira (14), o trailer da nova série documentarial: “O desaparecimento de Madeleine McCain”. A série é baseada no caso real da garota inglesa que desapareceu aos 3 anos de idade em Portugal, no ano de 2007.



A plataforma também divulgou a sinopse: “Conheça os detalhes do caso Madeleine McCann, a garota inglesa de 3 anos que desapareceu durante férias com a família em Portugal”.

A ‘docusérie’ terá 8 episódios com depoimentos de personagens-chave na investigação do caso. A produção não conta, no entanto, com a fala dos pais de Madeleine, Kate e Gerry, que desaprovaram a peça. Eles chegaram a ser apontados como possíveis culpados pelo sumiço da criança.

“O Desaparecimento de Madeleide McCan” estreia na próxima sexta, dia 15 de março.

Veja o trailer:

O Desaparecimento de Madeleine McCann | Trailer oficial [HD] | Autor: Netflix





