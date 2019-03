Capitã Marvel é o destaque dos cinemas neste fim de semana em Manaus

Manaus - A super-heroína chega aos cinemas nesta quinta-feira (14) e domina os cinemas de Manaus neste fim de semana. Além da loira superpoderosa, também as telonas recebem o filme brasileiro Albatroz e Querido menino, com Steve Carell e o ator revelação de "Me chame pelo seu nome", Timothée Chalamet. Confira os horários e salas para assistir a partir desta quinta.

Capitã Marvel

Sinopse: Aventura sobre a heroína Carol Danvers, também conhecida como Capitã Marvel. Piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, ela adquiriu seus poderes ao ser salva da explosão de um maquinário kree pelo primeiro Capitão Marvel. Porém, a radiação atingiu seu corpo em nível celular e Carol se tornou uma híbrida genética kree/humana, adquirindo superforça, poder de voo e um “sétimo sentido” (similar, porém mais poderoso que o “normal” sexto sentido). Assim, ela iniciou uma carreira de heroína como Capitã Marvel, entrando para o grupo dos Vingadores.

Horários

Cine Araújo Shopping Manaus Via Norte – 13h30, 14h00, 16h00, 16h30, 18h30, 19h00, 21h00, 21h30 (Dublado 3D) / 14h00, 14h30, 16h45, 19h15, 21h45 (Dublado)

Centerplex Shopping Grande Circular – 16h00, 18h50, 21h30 (Dublado 3D)

Cinépolis Shopping Ponta Negra – 12h45, 13h45, 15h30, 16h30, 17h40, 19h15, 22h00 (Legendado 3D) / 15h10, 17h50, 20h40 (Legendado) / 15h00, 18h15, 20h20, 21h00 (Dublado 3D) / 13h25, 16h00, 18h40, 21h20 (Dublado)

Cinépolis Millenium Shopping – 18h15, 20h00, 22h00, 22h45 (Legendado 3D) /19h45, 22h30 (Legendado) / 12h45, 13h00, 13h45, 14h40, 15h30, 15h45, 16h30, 17h15, 18h30, 19h15, 21h00, 21h30 (Dublado 3D) / 14h15, 17h00 (Dublado)

Cinépolis Manaus Plaza Shopping – 13h15, 13h45, 14h30, 15h30, 16h00, 16h30, 17h15, 18h15, 18h45, 19h15, 20h00, 21h00, 21h30, 22h00, 22h30 (Dublado 3D) / 15h00, 17h45, 20h20 (Dublado)

Cinemark Studio 5 – 13h00, 15h50, 16h30, 18h40, 19h20, 21h30, 22h10 (Dublado 3D) / 15h10, 17h10, 18h00, 20h00, 20h50 (Dublado)

Kinoplex Amazonas Shopping – 2oh40 (Legendado) / 13h00, 15h40, 18h20, 21h00 (Dublado 3D) / 14h00, 14h30, 15h20, 17h10, 17h40, 18h00, 20h00, 20h20 (Dublado)

Playarte Manauara Shopping – 15h10, 18h50, 20h40 (Legendado 3D) / 16h40, 22h20 (Legendado) / 12h30, 13h30, 16h10, 18h00, 21h30 (Dublado 3D) / 14h20, 17h10, 19h30, 20h10 (Dublado)

UCI Sumaúma Park Shopping – 16h10, 19h00 (Legendado 3D) / 13h40, 16h30, 17h10, 19h20, 19h50, 22h10, 22h30 (Dublado 3D) / 13h00, 16h00, 17h50, 18h50, 20h30, 21h30 (Dublado)





Querido Menino

Sinopse: Traz a história de David Sheff (Steve Carell), um conceituado jornalista e escritor que vive com a segunda esposa e os filhos. O filho mais velho, Nic Sheff (Timothée Chalamet), é viciado em metanfetamina e abala completamente a rotina da família e daquele lar. David tenta entender o que acontece com o filho, que teve uma infância de carinho e suporte, ao mesmo tempo em que estuda a droga e sua dependência. Nic, por sua vez, passa por diversos ciclos da vida de um dependente químico, lutando para se recuperar, mas volta e meia se entregando ao vício.

Horários

Cinépolis Shopping Ponta Negra – 13h15 (sábado e domingo), 18h (segunda a sexta-feira) (Legendado)

Albatroz

Sinopse: Casado com Catarina, Simão se apaixona pela atriz judia Renée, com quem viaja a Jerusalém. Ali o fotógrafo registra um atentado terrorista frustrado. As fotos tornam Simão mundialmente famoso, porém disparam críticas à sua atitude: em vez de tentar evitar a tragédia, preferiu fotografar. Simão sucumbe à depressão e abandona a fotografia. Enquanto tenta salvar seu casamento, é procurado pela ex-namorada de adolescência e primeiro amor, Alicia, que o convida a realizar seu desejo de fotografar os sonhos no laboratório da neurocientista Dra. Weber. A aventura artístico-científica, porém, logo se revela uma terrível armadilha. Incapaz de saber se está sonhando ou acordado, Simão enfrenta aterradores fantasmas do passado e teme estar sendo usado em uma sinistra conspiração política de consequências potencialmente catastróficas.

Horários

Cinépolis Shopping Ponta Negra – 16h15, 21h10

Playarte Manauara Shopping – 14h30, 16h50, 19h00, 21h15