Espetáculos e oficinas fazem parte do fim de semana da SEC no Amazonas

Manaus - Oficinas, apresentações artísticas, Tarde Dançante com flash back e espetáculos no Teatro Amazonas fazem parte da agenda do fim de semana nos espaços da Secretaria de Estado de Cultura (SEC). Confira a programação:

Nesta sexta-feira (15/03) e sábado (16/03), das 9h às 16h, o Centro Cultural dos Povos da Amazônia (avenida Silves, 2.222, Distrito Industrial, zona sul) promoverá o evento “Amazônia dos Rios Voadores”, com vasta atividade em alusão ao Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. O evento terá oficinas, rodas de conversa e apresentações artísticas, entre outros.

Na tarde de sexta-feira (15/03), o Centro Estadual de Convivência do Idoso (rua Wilkens de Mato, s/nº, bairro Nossa Senhora Aparecida, zona sul), terá uma Tarde Dançante com repertório exclusivo de flashback com Divas da Disco, das 14h às 19h, com entrada gratuita. O evento é aberto ao público em geral.

Ainda na sexta, a partir das 20h, no Teatro Amazonas, a Amazonas Band apresenta o concerto “Made in Manaus”, com entrada a R$ 60 (R$ 30 meia) para plateia e frisas e gratuidade para os demais assentos. No repertório, jazz americano, música latina e clássicos da música brasileira.

Dia do Bibliotecário - Na manhã de sábado, a Biblioteca Pública do Amazonas terá uma programação especial alusiva ao Dia do Bibliotecário, às 9h e às 14h, com acesso gratuito. Pela manhã, o evento contará com palestra com profissionais da área e leitura dramatizada com participação especial do escritor amazonense Jan Santos. À tarde, será realizada a roda de conversa “Como deve ser escrita a educação?”, que tem como objetivo de debater a educação contemporânea e a relação com as novas formas de comunicação.

A conversa será mediada pela fundadora do projeto “Vírgulas Cardeais”, a jornalista e pós-graduanda em Educação Maria Cecília Costa, e contará com três palestrantes: Ítala Clay de Oliveira Freitas, doutora em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e professora do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Amazonas (Ufam); Cláudia Baré, pedagoga e professora indígena da comunidade Parque das Tribos (Tarumã/Manaus-AM); e Thiago Giordano, bibliotecário mestre em Ciências da Informação pela Universidade de Buenos Aires.

Teatro Amazonas - Também no sábado, às 20h, o Teatro Amazonas terá um show do sambista Dudu Brasil. O projeto “Dudu canta Brasil” trafega pelas brasilidades e a diversidade de ritmos com um repertório de compositores como Milton Nascimento, Chico da Silva, Pinduca, Tom Jobim, Vinicius de Moraes e canções de Dudu, como “Samba do alistamento”, “Curumim”, “Águas passadas”, entre outras. A entrada é gratuita, mas a organização do evento também está arrecadando alimentos para o Projeto Frassineti, do Colégio Santa Doroteia. O visitante pode levar 1 quilo de alimento não perecível.

Já no domingo, o Teatro Amazonas terá o espetáculo infantil “Sonho Encantado, Princesas e Super Heróis”. O espetáculo combina dança, canto e teatro, para contar a história de Lucy, uma garota apaixonada pelo mundo da fantasia. Durante a narrativa, a menina tem encontros com a Fada Azul, Peter Pan e outros personagens famosos. O ingresso para o evento custa R$ 50 (R$ 25 a meia) para plateia, frisas e 1º pavimento, R$ 40 (R$ 20 a meia) para o 2º pavimento e R$ 30 (R$ 15 a meia) para o 3º pavimento. A classificação é de 3 anos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

É fã de quadrinhos? Conheça os amazonenses que respiram essa arte

Quadrinhos amazonenses serão lançados durante feira em Belo Horizonte