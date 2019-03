Amazonas Filarmônica apresenta 'Barroco com Amigos' em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus -Um concerto espontâneo em clima de amizade. Essa é a proposta do “Barroco com Amigos”, que será apresentado, neste sábado (16), às 20h, no Centro Cultural Palácio da Justiça. Átila de Paula, Anna Samokish e Irina Glibka estrelam noite, em uma realização da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), com entrada gratuita e classificação livre.



Átila, Anna e Irina são músicos da Amazonas Filarmônica e da Orquestra de Câmara do Amazonas. Amigos que há muitos anos partilham o amor pelo arte, decidiram fazer uma apresentação em tom descontraído, estilo sarau, comentando um pouco sobre cada obra.

“Escolhemos um repertório variado, de autores menos comuns de serem ouvidos. Teremos músicas de Georg Phillip Telemann, Francesco Geminiani e Veracini. Todas são obras muito bonitas, de audição rara”, contou Átila, que tocará cravo, enquanto Irina mostrará seu talento ao violino e Anna, com o violoncelo.

O concerto terá apenas uma sessão, com a duração aproximada de 50 minutos e também contará com a participação de Griblas Lizama e Lucas Amaral, ambos no violoncelo.

