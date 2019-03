8º Festival Música na Estrada oferece oficinas gratuitas em Manaus

Companhia de Dança Cisne Negro | Foto: Divulgação

Manaus - O Festival Música na Estrada, na 8ª edição, traz a Manaus masterclasses e oficinas com grandes nomes da ópera e com uma companhia de dança que é sucesso de crítica no País e no mundo. A programação gratuita será realizada entre os dias 21 (quinta-feira) e 23 (sábado) de março.

O Centro Cultural Palácio da Justiça e o Teatro da Instalação receberão o tenor Flávio Leite, o barítono Inacio De Nonno, a soprano Camila Titinger e o elenco da Cia. de Dança Cisne Negro para compartilharem experiências com o público manauara. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do site do Festival http://musicanaestrada.art.br. As vagas são limitadas.

Flávio, Inacio e Camila são os solistas convidados que participarão da cantata cênica Carmina Burana, de Carl Off (1895-1982), no dia 24 de março, às 19h, e a Companhia Cisne Negro dividirá o palco com o Corpo de Dança do Amazonas para apresentar "Sra. Margareth", do coreógrafo israelense Barak Marshal, no dia 23 de março, às 20h. As apresentações gratuitas serão realizadas no Teatro Amazonas.

Confira o currículo dos participantes da 8ª edição:

Flávio Leite

O tenor Flávio Leite ministrará a primeira masterclass da programação, no dia 21 de março, das 14h às 17h, no Palácio da Justiça. Presença frequente nas temporadas dos principais palcos nacionais, Leite tem se firmado como um dos mais atuantes e versáteis cantores líricos brasileiros de sua geração.



Acumula experiência em óperas que vão desde Il CombattimentodiTancredi e Clorinda, de Monteverdi, à Lulu de Alban Berg, com mais de 50 personagens em oito idiomas diferentes já em repertório, desenvolvidos em 15 anos de carreira profissional.

Com especial atenção às óperas de compositores brasileiros contemporâneos, nos últimos anos fez as estreias mundiais das óperas Dulcinéia e Trancoso e a Ópera do Mambembe Encantado, de Eli-Eri Moura, O Menino e a Liberdade, de Ronaldo Miranda, O Perigo da Arte, de Tim Rescala, gravou a ópera A Estranha, de Vagner Cunha, e participou da premiada versão moderna da última ópera de Villa-Lobos, A Menina das Nuvens.

Desenvolve, ainda, ampla atividade como camerista e solista em oratórios e obras sinfônicas. Flávio Leite é pós-graduado pelo Conservatório Superior del Liceu, em Barcelona e Mestre em Música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Inacio De Nonno

No dia 22 de março, também no Palácio da Justiça, no mesmo horário, o barítono Inacio De Nonno falará de sua experiência com o canto. Doutor em música pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e mestre em música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Nonno é premiado no 12º Concurso Internacional de Canto do Rio de Janeiro. Tem participação em 32 CDs dedicados ao repertório brasileiro, tendo recebido o prêmio de Associação Paulista de Críticos da Arte (APCA) e o prêmio Sharp de 1998 pelo CD da ópera Colombo, de Carlos Gomes.

Em seu repertório, Inacio De Nonno enfatiza a música antiga, o lied alemão, com destaque para os ciclos de canções de Schubert e, ainda, a canção francesa, onde aborda compositores como Ravel, Fauré e Poulenc. Em ópera, Nonno conta com 38 papéis efetivamente apresentados em público.

Camila Titinger

Camila Titinger ministrará a última masterclass no Palácio da Justiça, no dia 23 de março, também das 14h às 17h. A soprano ítalo-brasileira foi destaque na Europa nos últimos três anos e também tem atuado nos principais papéis de soprano em salas de concerto e teatros de ópera do Brasil.



Em 2015, Camila foi uma das vencedoras do Concurso Internacional de Canto NeueStimmen, na Alemanha. Foi uma das vencedoras no Concurso Paris Opera no Théatre des Champs-Élysées, em Paris, e também premiada no Concurso GiusyDevinu, em Cagliari, na Itália. Sua conquista mais recente foi em junho de 2018, ao se tornar uma das vencedoras do Concurso Internacional Belvedere, em Latvia, onde foi premiada com um contrato para apresentações no AaltoTheater und Philharmonie Essen, na Alemanha.

Camila já se apresentou no concerto de abertura do Festival Bregenz, na Áustria, sob a regência do maestro Paolo Carignani, com a Orquestra Sinfônica de Viena; na Ópera de Toulon, na França, como a Contessa diAlmaviva em produção da ópera As Bodas de Fígaro, de Mozart; no Teatro Real de Madrid, com “Bachianas Brasileiras nº 5”, de Villa-Lobos, entre outras cidades.

Em 2019, a soprano fará sua estreia em Londres, no Garsington Opera Festival, interpretando Donna Anna, na ópera Don Giovanni, de Mozart.

Cia. de Dança Cisne Negro

No dia 22 de março, a partir das 16h, no Teatro da Instalação, os elencos da Companhia de Dança Cisne Negro e do Corpo de Dança do Amazonas (CDA) apresentam o Workshop Criativo de Linguagem Contemporânea.



Sob a direção artística de Hulda Bittencourt e Dany Bittencourt, a Cia. de Dança Cisne Negro é considerada uma das melhores companhias contemporâneas do País. Sucesso de crítica e de público, o grupo tem mais de 40 anos de existência e acumula mais de 4 mil apresentações.

Seus trabalhos já foram apresentados nas principais cidades do Brasil e em países como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Espanha, Uruguai, Paraguai, Argentina, Alemanha, Moçambique, África do Sul, Chile, Tailândia e Colômbia.

Situada em São Paulo, a companhia já recebeu prêmios da APCA, Fundação Nacional de Artes (Funarte), o Prêmio Bandeirante, Prêmio Teatro de Dança, entre outros.

Festival

Desde 2011, o Festival Música na Estrada promove acessibilidade, formação de plateia e aprimoramento musical por meio do intercâmbio e da valorização de conteúdos artísticos de várias regiões do País.

Considerado um dos projetos mais relevantes no Norte do país e já incorporado ao calendário de muitas cidades, a 8ª edição do Festival ocorre no período de novembro de 2018 a maio de 2019 nas cidades de Boa Vista, Belém, Manaus, Brasília e Porto Velho.

Confira a programação completa do 8º Festival Música na Estrada:



Masterclasses e oficinas - de 21 a 23 de março

Centro Cultural Palácio da Jusiça (Av. Eduardo Ribeiro, 901, Centro)

21/03 - quinta-feira, das 14h às 17h

Masterclass com o tenor Flávio Leite

22/03 - sexta-feira, das 14h às 17h

Masterclass com o barítono Inacio de Nonno

23/02 - sábado, das 14h às 17h

Masterclass com a soprano Camila Titinger

Teatro da Instalação (Rua Frei José dos Inocentes, S/N, Centro)

22/03 - sexta-feira, a partir das 16h

Workshop Criativo De Linguagem Contemporânea

Prof. PatriciaAlquezar e elenco do Cisne Negro Cia. de Dança e Corpo de Dança do Amazonas.

Apresentações artísticas - de 22 a 24 de março - Teatro Amazonas (Av. Eduardo Ribeiro, Centro)

22/03 - sexta-feira, 20h - Joanna, “De Volta ao Começo”

23/03 - sábado, 20h - "Gala de Dança"

Corpo de Dança Do Amazonas: "Mata" – de Clébio Oliveira

Cisne Negro Cia De Dança: "Sra Margareth" - De Barak Marshall

24/03 – domingo, 11h

Sinfonia dos Brinquedos e Carnaval dos Animais

Orquestra de Câmara do Amazonas & Balé Experimental do Corpo de Dança do Amazonas

Regência: Marcelo de Jesus

24/03 – domingo, 19h - "Carmina Burana", de Carl Orff

Amazonas Filarmônica, Coral do Amazonas e Coral Infantil do Liceu de Artes e Oficios Claudio Santoro

Regência: Luiz Fernando Malheiro

Solistas:CamilaTitinger, soprano (Valência/Espanha)

Flávio Leite, tenor (Porto Alegre)

Inácio de Nonno, barítono (Rio de Janeiro)

