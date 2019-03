5 bandas e blocos de Carnaval agitam Manaus neste fim de semana

Manaus - Os foliões que não querem se despedir do Carnaval de Rua de Manaus ainda poderão cair na folia, desta sexta-feira (15) até o domingo (17), em cinco bandas e blocos apoiados pela Prefeitura de Manaus, nas zonas Norte, Sul e Oeste.

Na programação, estão Banda do Fla Jorge (zona Oeste), Banda dos Sapeka (zona Norte), Banda Carnavalesca Patrões da Elyte (zona Norte), Bloco Dom da Zoeira (zona Norte) e Bloco na Rua (zona Sul). Este é o penúltimo fim de semana das bandas e blocos.

Trazendo o tema “Diga não à violência doméstica”, a Banda dos Sapeka, que ocorre nesta sexta-feira 15/3, na rua Canário, bairro Cidade de Deus 2, abre espaço para a reflexão. Com início às 18h, os grupos Juninho Toca Mais e Jucynha Kero Kero levarão para o público os ritmos de forró, swingueira, axé, marchinhas e outros estilos.

Já no sábado, 16/3, a 10ª edição da Banda do Fla Jorge, que une foliões, amigos e torcedores do time de futebol Flamengo, terá início às 14h, na rua Edson Stanislau Afonso, n°144, bairro São Jorge. Animando a folia, a Bateria Dragões do Império e o DJ Jeronimo já estão confirmados para o dia.

Ainda durante a tarde de sábado, a partir das 16h, a Banda Carnavalesca Patrões da Elyte fará a festa na rua Japiim, bairro Cidade de Deus, e simultaneamente o Bloco Dom da Zoeira tomará conta dos embalos carnavalescos na avenida Amazonino Mendes, bairro Santa Etelvina.

No domingo, 17/3, fechando a programação do fim de semana, o Bloco na Rua está agendado para começar às 16h20, na avenida Eduardo Ribeiro, bairro Centro.

Com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), o Carnaval de Rua de Manaus continuará até o 24/3, quando, até então, terão sido realizadas 110 bandas e blocos de rua. A programação completa está disponível por meio do link: https://vivamanaus.com/carnaval2019

*Com informações da assessoria



