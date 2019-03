Festival: Comissão de Artes entrega projeto à diretoria do Garantido

Parintins (AM) - Cercado de muito sigilo, aconteceu na manhã deste sábado (16), nas dependências da Cidade Garantido, em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), a entrega oficial do Projeto Macro de Arena do boi Garantido à diretoria do boi.

O artista Júnior de Souza, coordenador da Comissão, disse que o trabalho foi concebido com base no tema do boi que este ano é "Nós, o Povo".

"Vamos levar para arena um projeto que mostra a raiz da cultura popular que só o Garantido sabe traduzir, é um projeto leve, forte e com certeza vitorioso", disse Júnior de Souza.

Para o presidente do boi, Fábio Cardoso, o projeto do Garantido é um projeto que resgata o título para baixa de São José.

"Hoje foi um dia de intensa programação. Começamos com uma participação no programa "Agora é Show", da Rádio Clube de Parintins, que é de grande audiência na Amazônia, recebemos oficialmente o Projeto de Arena e a noite vamos ter a audição das toadas de 2019 com a participação de toda galera vermelha e branca", afirmou Fábio Cardoso.

Há dois anos que o Garantido não ganha um título do Festival Folclórico de Parintins. O Caprichoso chegou ao bicampeonato na gestão de Babá Tupinambá.

Apesar do rigoroso sigilo do boi para que a Comissão de Artes apresentasse o Projeto de Arena, a equipe da TV Em Tempo ter acesso à sala de reunião da Comissão.

