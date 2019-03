Moradoras do Prosamim iniciam a confecção de produtos para a Páscoa

O objetivo é promover o empreendedorismo | Foto: Tiago Corrêa/SRMM

Manaus - As moradoras do Parque Residencial Mestre Chico 2, no bairro da Praça 14, zona sul de Manaus, já se preparam para expor e ganhar uma renda extra com a confecção e ornamentação de produtos voltados para o período da Páscoa. A produção dos materiais será exposta na Feira do Chocolate que será realizada, em abril, no Parque. O objetivo é promover o empreendedorismo e a possibilidade das moradoras comercializarem seus produtos.

O grupo de trabalho faz parte das oficinas desenvolvidas pelo Programa Social e Ambiental do Igarapés de Manaus (Prosamim) que, neste mês de março, iniciou os cursos de confecção de embalagens e artesanatos de coelhinhos e de ovos de Páscoa.

A empreendedora Maria do Perpétuo Socorro 49, ressalta que, através do curso, aprendeu novas abordagens como artesanatos em EVA, cursos de doces, entre outros. "É muito importante aperfeiçoar o conhecimento para melhorar nossa renda e aqui, no Prosamim, temos essa oportunidade. Tudo que irei confeccionar vou vender junto aos meus familiares e vizinhos e garanto, assim, uma renda extra", afirmou.

Quem está aproveitando essa oportunidade é a aposentada Vera Lúcia Fogaça, 68, que faz do aprendizado uma terapia para sua qualidade de vida. "Eu nunca havia feito cursos antes e estou adorando porque vou poder fazer exposição daquilo que aprendi e ainda ajudar no meu orçamento. É, acima de tudo, uma coisa maravilhosa na minha vida porque me sinto feliz ao lado das pessoas".

Iniciativas

As empreendedoras vão poder comercializar suas produções, em abril, no Parque Mestre Chico 2, e também em feiras regionais, como a da avenida Eduardo Ribeiro, no Centro, zona sul.

A coordenadora do curso, a psicóloga Mercedes Senna, ressalta que os cursos são fundamentais porque ajudam no complemento de rendas dessas famílias e na autoestima. "Os nossos cursos no Prosamim têm esse propósito de valorizar o trabalho das empreendedoras e, acima de tudo, estimular a autoestima dessas pessoas para que elas consigam enxergar uma outra perspectiva de vida. E como todos os anos, vamos ter boas produções para presentes e decoração a um preço acessível".

