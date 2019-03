Semana da Arte traz três dias de programação cultural em Manaus

Este ano, o tema “A arte e as emoções” pretende apresentar a o contato com as variadas expressões artísticas como ferramenta de aproximação do ser humano do melhor de si mesmo | Foto: Divulgação

Manaus - No dias 22, 23 e 24 de março, acontece em Manaus a edição de 2019 da Semana da Arte, evento realizado pela Organização Internacional Nova Acrópole em diversas cidades do País, que traz atividades culturais gratuitas com o objetivo de promover a importância da Arte para a formação humana e estimular o conhecimento e apreciação da arte.

Este ano, o tema “A arte e as emoções” pretende apresentar a o contato com as variadas expressões artísticas como ferramenta de aproximação do ser humano do melhor de si mesmo.

No dia 22, haverá exposição fotográfica e café filosófico com o tema “Egito: Beleza e Significados” a partir das 20h, na sede de Nova Acrópole Manaus. Já no dia 23, os interessados no contexto filosófico da arquitetura do Teatro Amazonas e entorno, poderão desfrutar de um passeio guiado a partir das 10h. Apenas o valor da entrada no prédio histórico será paga.

À noite, às 19h, haverá audição comentada da obra “O Lago dos Cisnes”, de Tchaikovsky, o balé mais assistido de todos os tempos. O evento acontece na sede da escola de filosofia. No domingo, 24.03, às 10h, pais, filhos e família poderão conhecer mais sobre a filosofia presente na culinária, de uma forma dinâmica e criativa.

“Queremos demonstrar, por meio das atividades programadas, como o contato com a arte pode nos ajudar na busca pela sabedoria, como ela é um meio para nos conduzir ao estado natural da identidade humana, de plenitude. Por meio dela, sentimos o despertar de virtudes como bondade, amor, alegria de viver, compaixão, simplicidade, honra, glória, vontade, entre outras”, explica a diretora da Nova Acrópole Manaus, Carina Maia.

A Organização Internacional Nova Acrópole promove, anualmente, a Semana da Arte com atividades nos mais de 50 países em que está presente e em suas 80 sedes no brasil. O evento é celebrado há nove anos no Brasil.

Programação

Dia: 22/03

20h: Exposição fotográfica “Egito: Belezas e significados” e Café Filosófico

Local: Sede Nova Acrópole Manaus

Dia: 23/03

10h: Visita guiada ao Teatro Amazonas e passeio cultural

Local: Largo de São Sebastião (concentração)

19h: Audição comentada da obra Tchaikovsky, “O Lago dos Cisnes”

Local: Sede Nova Acrópole Manaus

Dia: 24/03

10h - Oficina de culinária para pais, filhos e família

Local: Sede Nova Acrópole Manaus

A programação completa do evento pode ser conferida em: https://www.acropole.org.br/manaus/ .

