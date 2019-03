Saiba o prazo do edital de apoio aos festivais folclóricos em Manaus

Dos critérios a serem avaliados das propostas constam: o interesse público e participação popular | Foto: Ingrid Anne/Manauscult

Manaus - Encerra nesta quarta-feira (20) o prazo de apresentação das propostas para concorrer ao edital de festivais folclóricos nos bairros, lançado pela Prefeitura de Manaus no dia 11 de março. As propostas, contendo todos os documentos devidamente exigidos no Edital nº 003/2019, deverão ser entregues no protocolo da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), no horário das 8h às 17h.

Até 110 eventos, sendo festivais folclóricos, quermesses e arraiais, poderão ser contemplados e receberão apoio de palco, som, iluminação, banheiro químico, tablados e equipamentos similares. As festividades acontecerão entre os meses de maio e setembro de 2019, e deverá ter entrada gratuita.

Dos critérios a serem avaliados das propostas constam: o interesse público e participação popular, histórico, impacto social e relevância cultural e portfólio. O resultado preliminar está previsto para ser divulgado no dia 25/3.

Já o resultado final e homologação serão publicados no dia 3 de abril, no Diário Oficial do Município de Manaus, bem como no Portal da Transparência da Prefeitura de Manaus e no portal Viva Manaus, pelo link https://vivamanaus.com/edital-de-apoio-a-festivais-folcloricos-nos-bairros-2019/

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Seleção de projetos culturais em Manaus continua até agosto

Manaus Solidária lança Edital de Fomento a instituições sociais