Orquestra do AM reúne obras clássicas e Heitor Villa-Lobos em concerto

Manaus - A Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam) apresenta, nesta quarta-feira (20), às 20h, o concerto “Clássico e Villa”, no Teatro Amazonas. O espetáculo, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC), une dois projetos da Ovam e reúne repertório erudito de compositores clássicos e do brasileiro Heitor Villa-Lobos. A entrada é gratuita, com classificação livre.

Com obras instrumentais e cantadas, o concerto terá, além de Villa-Lobos, obras de Mozart, Giuliani e Beethoven. De acordo com o maestro Davi Nunes, o evento ainda faz parte da retrospectiva da Ovam dos espetáculos apresentados na temporada 2018.

“Sempre gosto de salientar o quanto o repertório do violão é extenso e também a capacidade da nossa orquestra de ir do clássico ao popular. Como o violão é um instrumento antigo, ele passou pelos períodos barroco, clássico e romântico, herdando toda essa bagagem. Esse espetáculo foca nesse período, assim como reúne obras de Villa-Lobos”, ressalta.

Para as obras cantadas, a Ovam contará com as sopranos Jéssica Paiva e Mirian Abad. “Teremos uma obra do Giuliani que será cantada e algumas do mestre Villa-Lobos. Esperamos que o público aprecie o espetáculo”, destaca o maestro Davi Nunes.

Confira o programa do concerto:

1. Sonata em D Kv 381 – Mozart

2. Marcha Turca – Mozart

3. Adagio Cantabile – Beethoven

4. Aria n. 1 - Giuliani

5. Cavatina Op. 79 – Giuliani

6. A lenda do caboclo – Villa-Lobos

7. Estudo 5 – Villa-Lobos

8. Veleiros – Villa-Lobos

9. Melodia Sentimental – Villa-Lobos

10.Choros n. 1 – Villa-Lobos

Serviço: Concerto “Clássico e Villa”, com a Orquestra de Violões do Amazonas

Data/ Hora: 20 de março, quarta-feira, 20h

Local: Teatro Amazonas (Av. Eduardo Ribeiro, 659, Centro)

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

*Com informações da assessoria

