“Boteco do Amazonas Shopping” abre com shows e gastronomia

Manaus - Começa nesta quarta-feira (20), a partir das 16h, e segue até o dia 31 deste mês, o “Boteco do Amazonas Shopping”, evento com shows musicais e workshops com chefs renomados, que vão dar dicas e ensinar a preparação de petiscos exclusivos.



O “Boteco do Amazonas Shopping” acontecerá na Praça de Eventos da expansão do centro de compras, sempre das 16h às 22h.



Durante a programação, os restaurantes Quiosque Beer, Calçada Alta, Buteco Videokê, Espetos Eu Manu, Mira Flores e Monique Bar vão apresentar os petiscos com os quais concorrem no Comida di Boteco 2018.

Programação



A abertura do “Boteco do Amazonas Shopping” será nesta quarta-feira (20), às 16h, com show da banda Jazz Rock, ao som de muito pop rock. Em seguida, às 17h10, as chefs Hellen Peixoto e Vanessa Tavares, do Mangará Gourmet, vão ensinar a preparar mini pastéis com recheio regional. As bandas Goodsfellas e Rockholics encerram a primeira noite de evento.

Na quinta-feira (21), a programação inicia com o show do cantor sertanejo Andrew Aguiar. A chef Verônica Marques, da Faculdade de Gastronomia do Senac, ensinará como preparar petiscos funcionais. O grupo Canto da Mata fará uma apresentação com sucessos de ritmos variados, desde o boi-bumbá até MPB. Em seguida, sobe ao palco a dupla sertaneja João Vicktor e Rodrigo.

Sexta-feira (22) o evento começa com show de chorinho, ao som da banda Corda de Ouro, às 16h. A partir das 17h, a chef Ana Glória, do Centro de Turismo e Hospitalidade do Senac, ensina a preparar o prato Aruanã Gaiato. A dupla Rodrigo e Monaliza se apresenta a partir das 18h. Encerrando a noite, terá o show de Nunes Filho, que cantará sucessos, como “Subindo pelas Paredes” e “Fogo do Amor”.

A programação de sábado (23) começa com o show de samba e MPB do cantor Jorjão. O chef Márcio Gonzaga explica como preparar o tradicional bolinho de piracuí. A dupla Rodrigo e Minaliza sobe ao palco novamente no sábado, para encerrar a programação do dia.

No domingo (24) terá apresentação da banda de rock Phisys. O chef Michel Brito ensinará como harmonizar molhos com petiscos. O evento ganhará um toque regional, ao final, com shows dos cantores Nicolas Jr e Davi Assayag.

