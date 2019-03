Venda de ingressos para show de Sandy & Júnior em Manaus é alterada

Manaus - Se você já se programou para assistir o show da dupla Sandy & Júnior em Manaus, fique atento! A data do início da venda dos ingressos para o show da dupla foi alterada nesta quarta-feira (20), uma vez que, em grande parte das capitais brasileiras, os ingressos na pré-venda exclusiva para clientes que usam o cartão Elo já estão esgotados.

A venda de ingressos para o público em geral nas demais capitais brasileiras começam a partir de 0h01 de sexta-feira (22). Já para Manaus, a venda foi adiada por questões operacionais. Para clientes com cartão Elo, a pré-venda será a partir das 10h dos dias 3 e 4 de abril pela internet e pela bilheteria oficial.

Já a venda geral começa ás 0h01 do dia 5 de abril, pela internet, e 10h do dia 5 pela bilheteria oficial. Pela internet, os ingressos podem ser comprados no site do Ingresso Rápido, e todos os setores estarão disponíveis para compra, seja meia-entrada ou inteira.

Show

Em Manaus, o show será no Studio 5, no dia 13 de setembro. A apresentação faz parte da turnê "Nossa História", que comemora os 30 anos de carreira da dupla. Sucessos como "Vamo Pulá", "Turu Turu", "Desperdiçou", "Inesquecível", "A Lenda", "Não dá Pra Não Pensar", "Love Never Fails", "Quatro Estações" e muitos outros hits estarão no set list das aproximadas duas horas de espetáculo.

