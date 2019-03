Vídeo: Léo Lins apresenta show 'Bullying Arte' no domingo, em Manaus

Manaus - O humor polêmico de Léo Lins, estrela do programa The Noite do SBT, desembarga mais uma vez em Manaus, agora com o espetáculo “Bullying Arte”. O show acontece neste domingo (24), no Teatro Manauara, a partir das 19h, promovido pela Master Cultural. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e pelo site Alô Ingressos. O Portal Em Tempo está sorteando um par de ingressos.

Segundo Léo Lins, em entrevista exclusiva ao Portal Em Tempo , o Bullying Arte tem piadas sobre tudo e todos, e em alguns momentos de improvisos com a participação do público.

Léo Lins faz shows ainda em Boa Vista e Santarém | Foto: Ione Moreno

“Mas quem não quiser participar pode ficar tranquilo. Mas quem topar tem que estar preparado porque vai voar estilhaço”, brincou.



A característica marcante do show, como sugere o nome "Bullying Arte", é o humor pesado e tem como lema "Seja onde for o limite do humor, estamos na fronteira". Estreado em 2016, o termo foi criado pelo próprio humorista e não deve ser confundido com Bullying. Léo Lins explica a diferença logo no início da apresentação.

Nada discreto aos temas abordados e com a mente afiada a absurdos da vida, a matéria-prima do show envolve desde o episódio em que foi proibido de ir ao Japão após piadas com terremoto, até duvidas de adolescentes sobre relacionamento, lapidados sob seu senso de humor negro e distorcido.

Léo Lins também compõe o elenco do programa The Noite do SBT | Foto: Ione Moreno

Afinal, quando o assunto é piada pesada, Léo Lins é referência. "Fazer rir com temas delicados é como cuspir fogo, quando feito por um profissional é uma arte, do contrário alguém vai se queimar". Léo Lins é um dos nomes mais conhecidos do humor nacional. Já escreveu três livros e possui mais de 3 milhões de seguidores nas mídias sociais.

Entrevista exclusiva de Léo Lins para o Portal Em Tempo | Foto: Ione Moreno

Léo Lins - Bullying Arte

24 de março no teatro manauara às 19h

Vendas na bilheteria do teatro e centrais e site da alô ingressos

Informações 98232.1725

Realização Master cultural

