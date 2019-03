Marcelo Falcão traz show de turnê a Manaus em maio

| Foto: Divulgação

Manaus - Fenômeno do reggae e rock alternativo, o cantor Marcelo Falcão, ex-vocalista da banda "O Rappa", lança sua carreira solo com a turnê intitulada "Viver" e passa por Manaus em maio deste ano. O show acontecerá no dia 11 de maio, no Píer do Tropical Hotel, onde o artista apresenta músicas inéditas compostas por ele.



O seu mais novo álbum de músicas “Viver (mais leve que o ar) ” já está em todas as plataformas digitais. Em sua nova produção, Falcão aposta em uma sonoridade que passeia entre o reggae e o pop/rock. O álbum traz 13 faixas inéditas, incluindo os singles já conhecidos pelo grande público, "Viver" e "Hoje Eu Decidi".

Entre as atrações de abertura do show, o cantor brasiliense Hungria Hip Hop faz participação especial no evento para agitar e envolver o público com o que há de melhor do gênero musical.

Produção

| Foto: Divulgação

A cabeça de Falcão se compara a uma máquina que sempre está trabalhando e criando. Nos últimos oito anos, o cantor coleciona um acervo com cerca de 600 músicas compostas por ele. Das 600 músicas, algumas foram compostas e pensadas para a voz de outros artistas. Falcão revela que tem uma canção guardada para Ivete Sangalo.



Com o fim de o ‘O Rappa’, após 25 anos de parceria, o cantor segue em carreira solo e já está fazendo sucesso com as novas canções marcantes e reflexivas.

Leia mais:

Vídeo: Léo Lins apresenta show 'Bullying Arte' no domingo, em Manaus

Saiba o prazo do edital de apoio aos festivais folclóricos em Manaus

Venda de ingressos para show de Sandy e Junior em Manaus é alterada