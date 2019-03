Vivian Amorim ganha festa surpresa de amigos e familiares em Manaus

| Autor: Divulgação/Instagram

Manaus - Vivian Amorim completou 26 anos, no último dia 20 de março, e ganhou uma festa surpresa de familiares e amigos em Manaus, na noite de sexta-feira (22).

A manauara ficou emocionada ao chegar ao local e encontrar os amigos e familiares. Entre os convidados estavam a Miss Brasil 2018 Mayra Dias, o cantor David Assayag, levador de toadas do Caprichoso, o também ex-bbb Mahmoud Baydoun.

O cantor amazonense Uendel Pinheiro, que domina a cena do samba e pagode em Manaus, foi uma das atrações.

O tema da festa foi "A ilha encantada da Amorim", que trazia uma decoração com as cores dos bois de Parintins, Caprichoso e Garantindo. Inclusive, as próprias estrelas do maior festival folclórico do mundo marcaram presença na comemoração.

Vivian, claro, compartilhou tudo nas redes sociais.

