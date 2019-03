Público decide, e a amazonense Raylla Araújo segue no The Voice Kids

A pequena de Presidente Figueiredo agora segue na competição ao lado de Carol Roberto e Guilherme Mendes | Foto: Reprodução/TV Globo

Manaus - A amazonense Raylla Araújo, de apenas 13 anos, foi a escolhida do grande público para seguir na competição do The Voice Kids 2019. A pequena, natural de Presidente Figueiredo, foi selecionada pelo público com 42,51% dos votos do público, e segue na competição ao lado de Carol Roberto e Guilherme Mendes, no Time Brown.

No palco do The Voice, a pequena da Terra das Cachoeiras cantou a música "Céu Azul", da banda Charlie Brown Jr. O técnico da cantora, Carlinhos Brown, elogiou a doçura da pequena, destacando que, com ela, "é tudo azul".

"Raylla, você é um anjinho! O Time Brown, o The Voice, o Amazonas e o Brasil estão muito agradecidos à sua competência e o seu carisma!", destacou o cantor.

Pela doçura, a pequena Raylla até arrancou um elogio do apresentador André Marques: "coisa linda do tio!". Ela agradeceu a Deus pela oportunidade de participar do programa. "Sou muito grata a Deus, porque sem Ele não seria possível, e quero agradecer ao Brasil, que votou em mim", disse.

Leia mais

Amazonense Raylla Araújo arrasa ao vivo e continua no The Voice Kids

Nasce uma estrela: Raylla do Amazonas emociona no The Voice Kids