Estrela do heavy metal fará show inédito em Manaus

Manaus - O ator e músico Zakk Wylde, célebre por ter sido guitarrista da banda de Ozzy Osbourne – ícone do heavy metal que o ajudou a se projetar como um dos mais famosos músicos do gênero na atualidade –, se apresentará no Brasil com turnê em sete capitais. Em Manaus, o show ocorre no Teatro Manauara, com a Banda Black Label Society, no dia 03 de abril.



Sempre realizando extraordinárias turnês pelo mundo e lançando bem-sucedidos álbuns, o Black Label Society já não precisa mais provar por que é um dos nomes mais exaltados do heavy metal dos últimos tempos e uma verdadeira máquina em conquistar fãs.

Praticamente dois anos após uma atrativa performance com o projeto Zakk Sabbath no Brasil, os fãs já começaram a contar os dias para reencontrar o grupo liderado pelo guitarrista Zakk Wylde, que vem protagonizando shows incríveis durante a turnê promocional do elogiado novo álbum “Grimmest Hits”.

Ídolo vivo



O guitarrista da banda amazonense Heart Rock, Rerys Damasceno Lima, é fã do astro e disse que Zakk é o seu maior ídolo vivo, hoje. E que o astro é a maior inspiração do seu trabalho musical.

“Zakk é uma referência mundial se falando de guitarra, mas ele não toca só guitarra, tem várias músicas tocadas e compostas por ele no piano e violão, por exemplo. Quando comecei a tocar guitarra há uns 20 anos, jamais imaginei ver esse cara de perto, mas daqui há alguns dias ele vai tocar na minha cidade, na minha frente e vou estar grudado nessa grade, na frente do palco, na hora do show, e isso será inacreditável”, disse o fã.

Segundo Márcio Barroso, sócio da produtora local Black River Produções, a atração Black Label Society, em Manaus, vem sendo negociada desde 2017.

“Zakk Wylde é um artista fora de série, principalmente o que representa como músico, por ter sido guitarrista da Ozzy Osbourne, agrega muito, em muitos fatores. Ele tem um peso par abrir as portas de nossa cidade para trazer as bandas de peso”, explicou Barroso.

Turnê pelo Brasil

Nesta nova passagem pelo país, Zakk Wylde (vocal/guitarra), Dario Lorina (guitarra), John DeServio (baixo) e Jeff Fabb (bateria) prometem protagonizar grandiosa e memorável apresentação em Porto Alegre (30/03 – Opinião), Curitiba (31/03 – Ópera de Arame), Brasília (02/04 – Toinha), Manaus (03/04 – Teatro Manauara), Rio de Janeiro (05/04 – Circo Voador), São Paulo (06/04 – Tropical Butantã) e Belo Horizonte (07/04 – Cine Teatro Brasil), com setlist repleto de hits.

A produtora Liberation Tour Booking informou que, apesar da grande procura, ainda há ingressos à venda em todas as sete capitais. A banda também fará uma turnê pela América do Sul.

