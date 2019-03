Em 20 anos, dança no Amazonas cresceu e se profissionalizou

Manaus - Não é segredo para ninguém que, nos últimos 20 anos, o cenário da dança no Amazonas mudou, e mudou para valer. De um começo tímido em 1998, com o Corpo de Dança no Amazonas (CDA), a dança no Amazonas alcançou, em 2019, um novo patamar, principalmente com a profissionalização e remuneração dos bailarinos, a criação de novos corpos de dança e o incentivo ao surgimento de novos grupos.

Em Manaus e no interior do Estado, não são poucos os grupos que surgem, trabalhando não apenas com a dança regional, mas também com danças urbanas como o hip-hop e o jazz, e até danças internacionais.

Por conta disso, muitos festivais focados exclusivamente em danças contemporâneas surgiram, nos quais esses grupos podem demonstrar um pouco da sua arte. É o caso, por exemplo do Festival Mova-Se, que em 2019 chega ao seu 10º ano, e é coordenado pelo produtor cultural João Fernandes, de 41 anos.

Festival Mova-Se na Rua traz para os espaços públicos as danças urbanas, como o hip hop | Foto: Divulgação/Casarão de Ideias

"O Mova-Se envolve todos os estilos, e foi pensado justamente para aproximar a dança dos espaços urbanos. Não é à toa que nós temos o 'Mova-Se na Rua', com o intuito de aproximar a dança da rua. Nós temos muitos bailarinos desenvolvendo a dança em espaços fechados, então a ideia é trazê-los para fora, para a rua, pensando na arquitetura urbana e fazendo esse diálogo com o corpo e com a dança", explica o produtor, que é fundador do Casarão de Ideias e professor do curso de Dança da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Fernandes, que trabalha com dança desde 1992, diz que a procura pelo festival é grande, com muitos grupos e uma produção contínua, e salienta que isso representa um fortalecimento da categoria e um agrupamento do pensamento da dança.

"O que eu percebo é que existe uma evolução, não apenas do próprio festival, mas também das categorias. O Mova-Se tá completando 10 anos, e o número de inscrições aumentou substancialmente. Ou seja: é uma manifestação que está calada por falta de espaço e que quer mostrar o seu trabalho. Não é à toa que o festival tem uma grande força no restante do país, com bastante credibilidade. Bailarinos profissionais vem de fora para dialogar com os locais, e isso fica de incentivo para quem está aqui no Estado", salienta.

Desde 2009, além do espaço dado às novas danças, o festival ainda promove intercâmbio com bailarinos de todo o país | Foto: Divulgação/Casarão de Ideias

Formação

Se, por um lado, a dança urbana ganha fôlego com festivais como o Mova-Se, há um outro extremo que congrega jovens bailarinos com diversas cargas culturais, mas que trabalham em conjunto como um só: o Balé Experimental do Corpo de Dança do Amazonas (Becda). Criado em 2014, o projeto, junto com o CDA e o Balé Folclórico do Amazonas (BFA), são administrados pela Secretaria de Estado de Cultura, com todos os seus integrantes sendo funcionários do Estado.

"São universos diferentes, que trazem em seus corpos informações de diversos espaços da cidade. Eles chegam aqui no Balé com toda a sede do mundo, e aqui nós aprimoramos e lapidamos esse diamante bruto com toda a fome de trabalho", conta a diretora artística do grupo, Monique Andrade, de 48 anos.

Balé Experimental do Corpo de Dança do Amazonas é formado por bailarinos jovens, os "diamantes brutos", nas palavras de Monique Andrade | Foto: Michael Dantas/SEC

Trabalhando como profissional da dança desde 1984, Monique afirma que os novos bailarinos que integram o Balé Experimental e passam pelo processo seletivo de ingresso ganham espaço para dar continuidade ao que faziam antes, para poder se preparar para o mercado de trabalho da dança. Ela conta que muitos dos novos integrantes do Balé eram bailarinos de diversas matizes, como o balé de barra, danças urbanas e até de danças internacionais.

"Dentro do Balé Experimental, nós temos trabalhado para que os bailarinos se aperfeiçoem. Nesses últimos cinco anos de trabalho, já tivemos bons resultados, sendo que 90% dos bailarinos que se criaram no Balé foram para o CDA ou para o Balé Folclórico, e alguns até já ganharam o mundo. Isso mostra que estamos fazendo um trabalho importante, fazendo com que eles experimentem um pouco de tudo e estejam preparados para o palco ou qualquer outra atividade dentro da dança"

Trabalho diferenciado

Monique explica que o trabalho realizado pelo Balé Experimental é feito com base no realizado pelo Corpo de Dança do Amazonas. Segundo ela, o que se busca na parte técnica é aprimorar o balé clássico, que é a base técnica de qualquer outra ação de dança, e a dança contemporânea, principal técnica utilizada pelo CDA.

O Corpo de Dança do Amazonas é um dos principais corpos de balé do Amazonas, e utiliza principalmente o balé clássico e a dança contemporânea | Foto: divulgação

"Além dessas duas técnicas, nós sempre trazemos novas informações. Já trabalhamos, por exemplo, técnicas de dança de salão e dança afro, além de várias outras vertentes da dança. Gostamos que os bailarinos experimentem um pouco de tudo, sem perder o que eles já vem trazendo no corpo e lapidem isso. Já chegamos a ter bailarinos que não sabiam o nome de um exercício simples, e que hoje tem um outro tipo de qualidade. O que eles faziam anteriormente, dança urbana ou internacional, ganhou uma outra qualidade", completa.

O que ainda falta?

João Fernandes aponta que houve avanço, principalmente com o número de graduados pela UEA e uma renovação nos corpos artísticos. No entanto, na sua visão, ainda existe uma ausência dos grupos em temporadas nos espaços públicos, e segundo ele, é preciso fazer com que os grupos estejam presentes.

"Não falo da questão do cachê, sem pensar diretamente nisso. Penso que precisamos fazer com que os grupos estejam presentes, porque existem grupos que só querem pensar no comercial e se esquecem, de fato, da presença cultural. Essa falta é um déficit a se superar para fortalecer o movimento da dança no Estado".

Balé Experimental do CDA é formado por egressos da UEA, do Liceu Claudio Santoro e de outros grupos de dança na cidade | Foto: Michael Dantas/SEC

Fernandes ainda destaca que falta ampliação das leis de incentivo à cultura, e que é preciso pensar o Amazonas junto com o interior, uma vez que são 62 municípios, incluindo a capital, e só se fala na capital. Ele lembra que em 2018, se graduou a primeira turma do curso de Dança da UEA, e que não se pode dizer que o AM passa por necessidades.

"Existem leis municipais, mas quando se fala de leis estaduais, não existem. Os grupos da cidade conseguem incentivo por meio das leis, mas e o interior do Estado? Outra coisa: existem estados que estão acabando com as companhias de dança, porque num momento de crise como o que o Brasil está vivendo, a cultura é o primeiro item a ser afetado. No Amazonas existem avanços, e você tem mais de 60 pessoas empregadas oficialmente como bailarinos. Talvez não seja o ideal, mas os últimos 10 anos registraram um avanço incrível", afirma.

Comparações

Para Monique Andrade, tudo é uma questão de proporção. Ela afirma que o mercado de dança em São Paulo, por exemplo, tem uma proporção em relação à cidade e de como a dança é executada.

"Em São Paulo, você tem companhias, escolas e profissionais diversos, o que faz com que os patrocinadores enxerguem uma gama de investimentos. Já em Manaus, temos outro parâmetro. O CDA é um dos únicos corpos profissionais via governo. Se tivesse outra companhia financiada pelo município, haveriam outras chances, e dentro desse avanço, um novo cuidado em perceber o crescimento do segmento, talvez mudasse o interesse de outras pessoas em querer ajudar, patrocinar e melhorar esse cenário".

Monique avalia que ainda se pode ir mais além. "Temos um celeiro de artistas aqui no Amazonas, não apenas da dança, mas de diversos segmentos. Penso que a visão precisa ser ainda mais ampla. O mercado já cresceu, tem produtores e tem gente envolvida com arte. Só o que se precisa é ampliar a visão mais a fundo", conclui.

