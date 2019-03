Biquíni Cavadão faz show em Manaus no Planeta Rock

O show que a banda traz para Manaus com mais de 30 anos de formação e 17 discos produzidos em toda sua formação | Foto: Divulgação

Manaus - O lançamento do Planeta Rock 2019 acontece no próximo dia 13 de abril (sábado), ás 22h e quem vem para anunciar as atrações será o grupo Biquíni Cavadão.

O show de anúncio será realizado no Studio 5 centro de Convenções (Av. Rodrigo Otávio, 3555 - Distrito Industrial I). O show ainda terá um show exclusivo com as bandas Sheltter e Lótus que se unirão para uma apresentação única no mesmo palco.

Os ingressos estarão disponíveis nas centrais da Alô Ingressos. Os pontos físicos estão localizados nos shopping Amazonas, Manauara e Sumaúma e custam R$ R$ 45 (meia/pista), R$ 75 (meia/frontstage) e R$ 105 (meia/camarote).

A banda Biquíni Cavadão traz para Manaus “Ilustre Guerreiro”, que homenageia o vocalista do Paralamas do Sucesso, Herbert Vianna.

O show tem sets específicos para as canções dele, além dos grandes sucessos do Biquini”, conta um entusiasmado Bruno Gouveia, vocalista do Biquini.

Para quem não sabe, o nome Herbert tem origem germânica e sua tradução significa ‘Ilustre Guerreiro’ ‘Ilustre Guerreiro’, produzido por Liminha, traz oito versões do Biquíni Cavadão de músicas do cantor dos Paralamas.

“Nossa busca foi por canções que pudessem ser traduzidas por nós. Certamente, grandes sucessos ficaram de fora e não nos prendemos a uma cronologia. Antes de gravar o trabalho, chegamos a ficar horas no estúdio buscando entender a responsabilidade deste tributo. Os arranjos originais, sempre foram perfeitos. Portanto, buscamos passear por novas searas, encontrar novas ideias para cada canção”, revela Bruno.

Isso fez com que ‘Se eu não te amasse tanto assim’ ganhasse uma pegada bem rock uptempo, enquanto ‘Só pra te mostrar’ se desfez de seu balanço pop para um arranjo introspectivo e espacial. ‘Ska’, encontrou uma leitura surf music e ‘Vital e sua moto’, saiu de sua característica levada à la the Police para um balanço reggae bem roots.

Ainda completam a lista ‘Aonde quer que eu vá’, ‘Cuide bem de seu amor’, ‘Mensagem de amor, e ‘O amor não sabe esperar’.

Sobre o Planeta Rock

O evento Planeta Rock é uma realização da Ponto com Evento e acontece anualmente no mês de agosto.

A primeira edição do “Planeta Rock” aconteceu em 2017 com as bandas Paralamas do Sucesso e Biquíni Cavadão. A segunda, em 2018, com Frejat e Humberto Gessinger.





O show que a banda traz para Manaus com mais de 30 anos de formação e 17 discos produzidos | Autor: Divulgação/ Planeta Rock

Show Biquíni Cavadão

Lançamento do Planeta Rock 2019 com Biquini Cavadão

13 de abril no Studio 5 Centro de Convenções às 22h

Vendas online: https://www.aloingressos.com.br/

