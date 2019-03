Em 2019, Rock in Rio apresenta o 'Nave – Nosso Futuro é Agora'

Novidade, que usará a música, a arte e a tecnologia multimídia para surpreender o público, vai ocupar toda a área do velódromo durante os sete dias do festival | Foto: divulgação

São Paulo– A organização do Rock in Rio apresenta uma nova atração: “Nave – Nosso Futuro é Agora”. O espaço, uma co-criação entre o Rock in Rio e a Natura, nasce com o propósito de provocar um novo olhar para o mundo, conectar as pessoas e promover a transformação.

A novidade, que usará a música, a arte e a tecnologia multimídia para surpreender o público, vai ocupar toda a área do velódromo durante os sete dias do festival, 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5, e 6 de outubro, e proporcionará aos visitantes uma experiência imersiva, totalmente lúdica e sensorial. Serão utilizados recursos como projeções, cenografia física e virtual além de efeitos sonoros e olfativos.

“Em parceria com a Natura, um dos grandes propósitos da existência do Rock in Rio ganha uma nova voz. A ‘Nave – Nosso Futuro é Agora’ materializa nossa convicção de que o entretenimento é uma poderosa ferramenta para gerar transformação social. Através de vivências únicas, da emoção e do coletivo pretendemos inspirar e empoderar pessoas a assumirem o protagonismo do mundo através das suas escolhas no dia a dia.”, conta Roberta Medina, vice-presidente executiva do festival.

Segundo os realizadores, a tecnologia faz o expectador mergulhar numa narrativa em que um mundo de sensações é apresentado por meio de cinco movimentos — equilíbrio, aceleração, suspensão, reflexão e sincronização. Juntas, elas proporcionam uma nova conexão com o mundo, as pessoas e a natureza.

No projeto Natura e Rock in Rio será utilizado recursos como projeções, cenografia física e virtual além de efeitos sonoros e olfativos | Foto: divulgação

Para a vice-presidente de Marketing, Inovação e Sustentabilidade da Natura, Andrea Alvares, a parceria vem de encontro aos valores que a marca acredita e apoia: “Com base nos pilares que desde sempre norteiam nossa atuação – a construção de um mundo melhor e a busca por uma relação harmoniosa entre indivíduos, coletivos e com o planeta –, queremos fazer um chamado poderoso para o engajamento das pessoas na transformação do mundo, tornando-o um lugar mais bonito, empático e sustentável”.

A expectativa é que “a vivência proporcionada pelo novo espaço se transforme em um veículo de convergência entre as pessoas, uma oportunidade de entrar em sintonia com tudo que nos cerca e, a partir daí, começar a construir o futuro que queremos”, diz Marcello Dantas — curador do espaço. Dantas é especialista em conteúdos multimídia inovadores e idealizador do Museu da Língua Portuguesa e do Museu de Ciências Catavento, em São Paulo, e um dos principais curadores de arte contemporânea do mundo.

“O nosso propósito é dar às pessoas uma oportunidade para se ressincronizarem, para que elas possam estar bem, para que elas possam restabelecer contato com coisas com as quais fomos perdendo a conexão: os ciclos da natureza, a relação com as outras pessoas, a atenção ao ritmo natural do nosso corpo. Esse espaço é para resgatar a ideia de que podemos fazer as coisas juntos”, explica Dantas.

“Nave – Nosso Futuro é Agora” é uma realização do Rock in Rio em parceria com a Natura, com direção geral de Roberta Medina, que divide a concepção do projeto com a empreendedora social Denise Chaer em co-criação com Andrea Alvares, Maria Paula Fonseca, diretora global da marca Natura, e Fernanda Paiva, gerente de Marketing Institucional.

Cada sessão tem duração de 15 minutos e capacidade para duas mil e quatrocentas pessoas. Ao todo, a expectativa é que mais de 200 mil pessoas passem pela atração ao longo dos 7 dias do festival. O Rock in Rio acontece na Cidade do Rock, na Av. Salvador Allende, s/n, na Barra da Tijuca.

Natura é premiada

A Natura foi reconhecida, em 2019, como uma das empresas mais éticas do mundo pelo Ethisphere Institute, líder global na definição de padrões para práticas éticas nos negócios. Este ano, 128 empresas foram homenageadas em 21 países e em 50 setores da indústria. A companhia aparece na lista pela nona vez na categoria Saúde & Beleza.

Novidades da marca

Para aperfeiçoar a experiência das consultoras e consumidoras da marca, a Natura desenvolveu um dispositivo que analisa o nível de dano dos cabelos. O diagnóstico é realizado a partir de um aplicativo, que conta com questionário sobre hábitos e estrutura capilar combinado à análise de uma foto do cabelo da consumidora.

Para analisar a estrutura do cabelo, a imagem deve ser capturada com o auxílio do dispositivo desenvolvido pela Natura, acoplado à câmera do celular. A combinação de lentes portáteis (lente do celular e lente do dispositivo) permite a análise de mechas do cabelo com os fios ampliados, à semelhança de um microscópio.

“O desenvolvimento da solução faz parte da estratégia de transformação digital da Natura, que busca dar instrumentos para que as Consultoras de Beleza ofereçam serviços cada mais diferenciados para os consumidores, por meio de novas tecnologias desenvolvidas in-house. Gerar experiências que tragam valor para o serviço de consultoria é fundamental”, afirma Luciano Abrantes, diretor de Inovação Digital da Natura.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Biquíni Cavadão faz show em Manaus no Planeta Rock |

Felipe Araújo fala do irmão Cristiano Araújo e se emociona |

Sai resultado preliminar dos festivais folclórico nos bairros