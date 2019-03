‘Doutor do Arrocha’ grava o primeiro DVD no dia 13 de abril em Manaus

o show vai contar com as participações especiais dos cantores Arlindo Jr., Zezinho Corrêa e de Maykinho, da Banda Feras do Forró | Foto: divulgação

Manaus - O palco do Clube Municipal, Zona Centro-Sul de Manaus, vai eternizar o show de gravação do primeiro DVD do cantor Carlinhos do Boi, o “Doutor do Arrocha”. Reconhecido por entoar os sucessos do Boi Garantido em toda a região, Carlinhos do Boi solidifica a carreira no ritmo mais envolvente do Brasil, o arrocha, cantando os maiores sucessos do sertanejo, brega e do bolero.

Marcado para o dia 13 de abril, a partir das 21h, o show vai contar com as participações especiais dos cantores Arlindo Jr., Zezinho Corrêa e de Maykinho, da Banda Feras do Forró. O evento terá ainda os shows da Banda do Municipal, Waldo César, Nunes Filho, Sandrinha Andrade e Leninha Tsunamy, integrando a "Caravana do Amarildo Paixão".

De acordo com Carlinhos do Boi, que tem mais de 20 anos de carreira, o primeiro DVD do “Doutor do Arrocha” vai contar com uma superprodução, sucessos dos dois CDs lançados pelo artista, além das participações dos cantores amazonenses.

“Num único evento, teremos as maiores atrações de bolero e arrocha. Será uma grande festa desse artista que cantava boi bumbá e vira o ‘Doutor do Arrocha’. No show, o Arlindo Jr. vai cantar arrocha, não vai tocar boi bumbá. O Maykynho do Feras do Forró também não vai cantar o ritmo do forró. Da mesma forma o Zezinho. Faremos uma brilhante festa para eternizar essa carreira no arrocha”, disse o artista.

Os ingressos serão vendidos na bilheteria do Clube Municipal, no valor de R$ 15 (antecipado) e R$ 20 (no dia do evento). Maiores informações pelo telefone (092) 9 9234-7789.

