Especial Game of Manaus: evento Geek agita primeiro domingo de abril

Manaus - Não é de hoje que as séries, filmes, games, livros e quadrinhos fazem a cabeça não só de crianças, mas também de jovens e adultos. Pensando nisso, o grupo Cosplay AmazOtaku realizará no dia 07 de abril, das 11h às 17h, o Amazotaku Fest, Especial Gamer Of Manaos, um evento Geek e de entretenimento jovem.

A entrada é gratuita e será realizado no Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, localizado na avenida Brasil, bairro Santo Antônio, zona Oeste de Manaus. O festival cultural conta com atrações de swordplay, exposição de Actions Figures, torneios de games colecionadores de Manaus, RetroGames Manaus, Jungle Nerd, RPG do Norte, W.D Games e Tecnologia, Grupo Cosplay, desfile Cosplayer, feira de produtos Geek, além da área de alimentação.

“Nós percebemos que as pessoas estavam sentindo falta de um evento mais popular em Manaus, que não precisasse pagar entrada e que todos pudessem se divertir. Além disso, há necessidade de um evento ‘mais a cara’ do movimento geek - que está em ascensão agora. Então resolvemos fazer um protótipo de eventos para tentar encaixar os campeonatos de videogame. Fechamos parceria com a RetroGames e com o Jungle Nerd, que são dois grupos de vídeo game para nós formularmos esse evento”, destaca a proprietária do grupo Cosplay AmazOtaku, Kaysha Otakus.

O evento vai contar com torneio de videogame | Foto: Reprodução/Retrogame





Durante o evento, haverá o campeonato de Mortal Kombat trilogy com a RetroGames, torneio de RPG, de Swordplay, desafio Street Fighter 5 Arcade edition PS4, fliperamas para freeplay, desfile de cosplayer, encontro dos colecionadores de Manaus com exposição de Actions figures e exposição de Dioramas.

Ações sociais

Kaysha Otakus destaca que o grupo desenvolve ações com diversos jovens. “Nós pegamos as pessoas que estão ociosas em casa e levamos o cosplay para transformarmos eles em apresentadores e artistas”.

O grupo faz recrutamentos no Facebook para atrair pessoas que querem participar de ações especiais.

“Nós costumamos ir ao cinema, participar e assistir apresentações de cosplay e outros. Temos uma reunião por mês com sorteios e brindes, fazemos campeonatos e ainda fechamos uma nova parceria com academia”.

Os vídeos-games influenciam para pensamentos suicidas e violentos?

“Isso não é verdade, isso depende muito de cada criança, do convívio com as outras pessoas. Nós estamos no mercado há 12 anos com um grupo de 130 pessoas e nunca nenhum deles teve nenhuma dessas atitudes violentas. O que aconteceu em Suzano foi uma falta de observação aos jovens. Enquanto o jovem estiver bem assistido e bem cuidado, ele não vai pensar em fazer uma coisa dessas, e o grupo tenta passar isso. O jovem não pode ficar só em casa ou na rua, ele pode fazer arte, fazer o bem, visitar um hospital fazendo uma criança feliz, levando cesta básica a uma família que precisa”, diz Kaysha.

Pauta e edição: Bruna Souza

