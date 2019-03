Artista plástico de Manaus realiza exposição neste sábado (30)

Arnaldo Garcez tem mais de 40 anos de profissão e fará exposição neste sábado | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - O artista plástico amazonense Arnaldo Garcez, de 60 anos, fará uma exposição no próximo sábado (30), com o tema "Mulheres", como forma de celebrar o Dia Internacional da Mulher. A exposição acontece na loja Fast Frame, situada na avenida Paraíba, em Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, das 10h às 16h.

Toda a programação é voltada para o público feminino, e foi pensada para justamente celebrar as mulheres. Por isso, entre as apresentações, está a da saxofonista Hacara Ariella, uma palestra sobre o tema “Mulher e o Empreendedorismo”. Durante a exposição, Garcez ainda pintará um quadro ao vivo.

Uma das obras da exposição será essa | Foto: Arquivo Pessoal

Todos as obras do artista disponíveis em diferentes tamanhos estarão à venda no local. “Tudo faz parte de um conjunto figurativo e comparativo. A minha pintura é contemporânea e tem o diálogo presente nelas. Você acaba interagindo com a obra”, explica o artista.



As pinturas modernas, segundo o artista plástico, são feitas para se levarem a reflexão em meio a um mundo violento contra as mulheres. “Não existe tristeza nesses quadros. Eles promovem um estado de reflexão que nos leva a acabar com a escuridão e estupidez do momento em que estamos vivendo. Optei por ser um caminho de luz”, explica o artista.

Para Garcez, havia uma necessidade de expor sua opinião sobre os crimes que acontecem contra mulheres. “É minha forma de combater violência com criatividade. No momento, é um desequilíbrio e um desconforto político, social e econômico”, completa.

Outras exposições na agenda

Morando no Rio de Janeiro, o artista sempre vem a Manaus | Foto: Arquivo Pessoal

O artista plástico conta que a agenda dele está repleta de exposições até 2020. Uma delas será na Casa Thomas Jefferson, em Brasília, no Distrito Federal. Ele será o primeiro amazonense a expor no local, a partir do dia 26 de abril até 25 de maio. Além disso, ele tem uma banda chamada “Manhã de Abril”.



No projeto intitulado “Arquitetura da Cor”, o artista mistura composições para “dar vida” as suas obras. “As cores que ele utiliza são fruto dos experimentos com diferentes cores, tonalidades e pigmento. A pintura é moderna e refinada e não é só pela grafia. São frutos de estudo”, fala.

A outra exposição do artista plástico amazonense será na cidade de Perugia, na Itália, no dia 3 de agosto e durará até o dia 2 de setembro. Segundo o artista plástico, a cidade tem um dos eventos culturais mais importantes do país com dança, música, literatura e artes plásticas. “Estou levando o Amazonas a outro patamar, mas eu nunca vou largar Manaus”, garante ele, que mora há 40 anos no Rio de Janeiro.

Confira:

Uma das obras que será exposta | Foto: Arquivo Pessoal

Leia Mais



Vídeo: artista produz personagens geek com materiais recicláveis



Exposição 'Segredos da Mata' revela cotidiano do caboclo amazonense