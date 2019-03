Escritor amazonense lança livro de contos de fadas sombrios

Manaus- O escritor amazonense, Jan Santos, lançará neste sábado 30/3, a versão física de seu livro “O dia em que enterrei Miguel Arcanjo e outros contos de fadas”, contemplado no edital Conexões Culturais 2017, da Prefeitura de Manaus. O lançamento acontece a partir das 15h, na Biblioteca Publica do Estado do Amazonas, localizada na rua Barroso, n° 57, Centro. A entrada é gratuita.

No dia do evento, haverá sorteio de brindes e uma exposição exclusiva com as ilustrações do livro, que será vendido pelo valor de R$ 35. Além das ilustrações, o livro também conta com recurso de audiodescrição, que possibilitará a experiência de leitura para deficientes visuais.

Sendo o terceiro trabalho do autor, a obra reúne nove histórias de pessoas atormentadas pelo luto, pelo uso de substâncias químicas ou pelo medo da morte, que acabam cruzando caminhos com uma entidade feminina sinistra que atende por muitos nomes.

Tal entidade se manifesta em diversos pontos do mundo, sob diferentes rostos e formas, à humanidade, cabendo somente ao leitor entender as motivações da criatura, cuja jornada é pavimentada com episódios de bênçãos e maldições sobre aqueles que ela deseja tocar. As nove histórias foram ilustradas pelo artista Rafael Rodrigues, cartões postais criados por Yan Bentes e a capa ficou por conta de Gaby Firmo.

“As histórias são sobre uma criatura assim, que às vezes, pelos nomes de Rhiannon, Matinta, Morgana e vários outros, surge aos homens como uma guardiã do submundo, profundamente ligada à feitiçaria e ao destino daqueles que perecem em batalha. Tal criatura reúne traços de diferentes personagens dos mais diversos folclores, o que cria possibilidades transculturais de contar histórias”, explicou Jan.

Quem quiser adquirir o livro antecipadamente e com preços promocionais por meio de uma campanha pré-venda, pode acessar o site https://www.catarse.me/miguel_arcanjo

Os kits com brindes exclusivos da campanha acompanham marcadores, cartões postais, prints e obras do autor Jan Santos, e os preços variam de R$30 a R$80.

*Com informações da assessoria

