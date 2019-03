Vídeo: O ‘Príncipe do Brega’, Nunes Filho, lança o 47º CD no Amazonas

Manaus - O "príncipe do brega", cantor Nunes Filho, famoso pela música "Subindo pelas paredes" visitou a redação do EM TEMPO para falar sobre seu 47° CD. Ao todo, ele fez um apanhado de 15 faixas entre músicas inéditas e regravações de compositores consagrados, como Roberto Carlos, Rosália Rodrigues, Jonas Esticado e outros.

O cantor destaca músicas para conquistar o público jovem como "Samara", "Eu te Amo” e "Na cama ou na banheira" - que remete uma nova versão da música "Subindo pelas paredes".

Com um disco mesclado e cheio de ritmos, o cantor interpreta os ritmos do arrocha, forró, cúmbia, lambada e os clássicos Boleros.

“É um CD para todos os gostos. Eu fico feliz que não canto só para jovens ou idosos, mas sim para todo o público”, diz.

O cantor faz a entrega do CD em domicílio | Foto: Rebeca Mota





Com 38 anos de história, ela revela as dificuldades em divulgar seu trabalho. “Hoje não temos mais rádio para divulgar o nosso trabalho, só temos uma, as outras estão interligadas com as demais rádios do Sul do país e não tocam as músicas locais de cantores amazonenses. Hoje tem a internet, mas não é a mesma coisa que o jornal e uma TV”.

O CD pode ser comprado nas lojas Disco Laser da rua Henrique Martins, no bairro Centro. Mas, para quem não quer se deslocar até o Centro da Cidade, Nunes dá a solução. O cantor entrega em domicílio o material, só é preciso fazer o pedido através dos telefones 99202-0693 e 99985-9734.

Confira a entrevista com o cantor amazonense:

O cantor destaca músicas para conquistar o público jovem como "Samara", "Eu te Amo” e "Na cama ou na banheira" - que remete uma nova versão da música "Subindo pelas paredes" | Autor: Douglas Savi

Leia Mais

‘Doutor do Arrocha’ grava o primeiro DVD no dia 13 de abril em Manaus