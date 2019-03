'Sextaneja' apresenta especial 'Bruno & Marrone' nesta sexta na Zer092

Com um repertório mais que especial os cantores Daniel Trindade e Lucas Moura pretendem fazer uma retrospectiva revivendo os melhores sucessos da dupla sertaneja 'Bruno & Marrone' | Foto: Divulgação

Manaus- A pedida para fim de semana é a "Sextaneja" a mais nova opção das sextas na capital com o melhor do sertanejo comandada pelos artistas Daniel Trindade e Lucas Moura que acontecem no cenário local. A festa acontece a partir da sexta-feira (29), a partir das 21h na Zero092, que fica na rua Rio Jutaí, no Vieralves, Zona Centro-Sul de Manaus.

Com um repertório mais que especial os cantores Daniel Trindade e Lucas Moura pretendem fazer uma retrospectiva revivendo os melhores sucessos da dupla sertaneja 'Bruno & Marrone' que ficou conhecida pela música 'Dormir na Praça' para fãs e público presente.

Referência na noite Manauara por proporcionar o melhor do sertanejo universitário a Zer092, retorna com o mais badalado sertanejo com as melhores. atrações. Quem chegar até as 23h, garante entrada gratuita, após será cobrado o valor de R$20 a Pista e R$40 a Vip e ainda tem direito a promoções surpresas preparadas especialmente para a noite 'Sextaneja'.

