Pai e filho criam personagens amazônicos em HQ sobre a Amazônia

Manaus – Ele nasceu no meio da floresta amazônica, mais especificamente na comunidade Remanso – uma espécie de vilarejo em Parintins, no interior do Amazonas. Aos 42 anos de idade, o artista visual Brandon Lee Amazon tem ganhado destaque internacional no mundo dos quadrinhos ao usar a identidade cultural para dar vida aos heróis e heroínas amazonenses.



Os Titãs Amazônicos | Foto: Divulgação/ Arquivo pessoal





Conhecida como a Ilha da Magia, Parintins (situado a 369km de distância de Manaus) é considerado o berço de originalidade artística. Foi nessa terra rodeada de lendas e misticidades que Brandon cresceu absorvendo referências amazônicas.

Processo criativo

Alimentando-se das paisagens que compõe a fauna e a flora da região, o ilustrador resolveu unir o cenário da floresta tropical ao dom de desenhar. Da mistura de cores e texturas nasceu o conto: "Os Titãs da Amazônia", assinado pelo estúdio Amazon Comic, também de autoria do parintinense.

A ideia de Brandon é dar vida para mais personagens com representação feminina | Foto: Divulgação/ Arquivo pessoal





Com uma linha narrativa que reúne em um só universo vários personagens amazônicos, ‘Os Titãs da Amazônia’ lembram as aventuras da saga "Liga da Justiça’" (HQ assinado pelos estúdios Marvel). O produto americano sempre foi a principal inspiração de Brandon, que decidiu arriscar os primeiros traços ainda na infância.

“Joe Simon, Jack Kirby e Stan Lee sempre foram minhas maiores referências e lembro que com 5 anos de idade já ficava rabiscando desenhos dos bonecos da Marvel, que eu ganhava da minha mãe. Confesso que gostava mais de desenhar do que das outras matérias e logo meus professores perceberam que me destacava com esse dom”, revela o quadrinista que cresceu reproduzindo personagens Hulk, Capitão América e Mulher Maravilha.

Brandon destaca que já tem mais de mil personagens em produção | Foto: Divulgação/ Arquivo pessoal





A paixão de Brandon pelas linhas e cores ficou ainda mais apurada após um episódio que marcou a infância dele. O encontro com o artista italiano Miguel de Pasquale, que visitou a cidade de Parintins na década de 80, foi fundamental para o toque profissional da arte.

O encontro aconteceu quando Pasquale foi ao município amazonense com a missão de reformar a Catedral de Nossa Senhora do Carmo. Durante a passagem do pintor pela região, o artista precoce aproveitou a oportunidade para acompanhar de perto a possibilidade de vislumbrar a arte com esperança de construir um futuro profissional através do dom.

A Miss Brasil 2018, Mayra Dias, virou uma heroína da Amazônia pelas mãos do artista | Foto: Arquivo Pessoal





“Na época, as pessoas associavam a minha habilidade ao trabalho do grande Pasquale, que estava visitando Parintins. Todos me diziam para procurá-lo e aprender um pouco mais com ele. Foi uma fase importante na minha construção enquanto artista”

O nascimento

Brandon Lee revela que o nascimento dos personagens amazônicos aconteceu quando ele tinha 7 anos de idade. Na ocasião, ele viajou com a mãe para a Comunidade do Cumprido, no alto Rio Negro, e foi entre as belezas da região de mata ainda isolada que nasceu a ideia de contemplar a Amazônia, por meio das histórias em quadrinhos.

Titãs da Amazônia | Foto: Divulgação/ Arquivo pessoal





“Quando criança eu fui visitar uns parentes junto com minha mãe em uma comunidade bem próxima de Parintins. Lembro que tinha levado meus lápis de cores e o caderno para esta viagem. Comecei a contemplar lindas araras azuis e vermelhas e, nesse momento, decidi fazer os heróis baseados na fauna e na flora amazônica”, relembra Brandon.

Superações

Na certeza de que, era no mundo das ilustrações que a vida faria sentido, o desenhista continuou aprimorando-se ao passar dos anos, enquanto desenvolvia a identidade dos Titãs da Amazônia.

Os Titãs Amazônicos | Foto: Divulgação/ Arquivo pessoal





Com a falta de dinheiro para investimentos no projeto, Brandon buscou outras alternativas de autossustento e, por muitos anos, também ficou conhecido no cenário artístico do boi bumbá. Ele trabalhou no Festival Folclórico de Parintins na criação de fantasias e alegorias.

“Infelizmente, ainda é muito difícil viver como ilustrador de HQ porque não temos apoio. Isso não ocorre nem em grandes capitais, imagina em um município como Parintins, no interior do Amazonas. Espero ganhar cada vez mais reconhecimento e visibilidade para levar o Amazonas ao mundo, como possibilidade de potência cultural”, ressalta o quadrinista.

Brandon trabalha agora na produção da segunda edição | Foto: Divulgação/ Arquivo pessoal

A paixão do artista pela criação dos personagens amazônicos em HQ não ficou engavetada por muito tempo. Há dois anos o ilustrador resolveu desentocar o projeto e lançar a primeira edição impressa da HQ “Os Titãs da Amazônia”. A ideia de finalmente dar vida à iniciativa acabou sendo fomentada pelo filho do artista, Brandon Kirby Simon, de apenas 11 anos e ajuda o pai na construção das histórias.



“A paixão do meu filho pelos quadrinhos foi algo que contribuiu para a publicação da revista, pois desde cedo percebia que ele também tinha predisposição para a arte da ilustração. Ele também é apaixonado pelos personagens amazônicos”, conta o homem.

Bradon também se inspirou em outras mulheres fortes, como a modelo Giselle Buchet | Foto: Arquivo Pessoal





Resultados

“Publicando a primeira edição há dois anos, eu conheci mestres que eu idolatrava e que hoje são amigos, como Joe Sinnot (arte finalista americano). Pessoas de fora do país estão curtindo nosso trabalho e virando nossos amigos. Isso é impagável”, revela Brandon Lee Amazon.

Brandon e o filho durante produção | Foto: Divulgação/ Arquivo pessoal





Agora a dupla pai e filho segue trabalhando no desenvolvimento da saga. Após a publicação da 1ª edição, Brandon decidiu montar o próprio estúdio – o Amazon Comic – e a ideia é que, a partir da 2ª publicação, os personagens tenham mais visibilidade social. Algumas figuras públicas também ganharam versões especiais na HQ, como por exemplo, a modelo e militante pelas causas do meio ambiente, Gisele Bündchen, e a Miss Brasil Amazonas, Mayra Dias. As duas se tornaram super heroínas em defesa da Amazônia.

Brandon Lee Amazon durante a impressão das primeiras revistas | Foto: Divulgação/ Arquivo pessoal





“O estúdio funciona na minha casa e é aqui que nascem as fantásticas histórias. A ideia é trazer personagens femininas de destaque para dentro das histórias e todas elas são reflexo de mulheres reais da nossa sociedade. A Miss Amazonas, Mayra Dias, deve ser a personagem Konori – Rainha das Amazonas. Já a Gisele Bündchen será a Iris – Princesa Arara Vermelha e defensora da Amazônia”, revelou o artista que adotou o majestoso Teatro Amazonas como quartel-general do grupo de heróis.

O Teatro Amazonas ganhou o papel de Quartel General na saga | Foto: Divulgação/ Arquivo pessoal





Ainda de acordo com Brandon Lee Amazon, mais de mil personagens já estão sendo elaborados para dar continuidade à saga amazônica em HQ. A 1ª edição de “Os Titãs da Amazônia” pode adquirida diretamente com o artista pelas redes sociais ou efetuar o pedindo de encomenda, por meio do telefone 9 9320-0664. A entrega é feita via Correios.

