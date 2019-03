Show da dupla Sandy & Junior em Manaus será na Arena da Amazônia

Manaus - A Arena da Amazônia é o novo local do show da dupla Sandy e Júnior em Manaus, marcado para acontecer no dia 13 de setembro. Antes do anúncio, a apresentação seria feita no Studio 5, na Zona Sul da cidade.



A própria Sandy fez uma publicação anunciando, em um ‘story’ no perfil do Instagram, o novo local, utilizando o cartaz da apresentação. A Fábrica de Eventos será a responsável por todo o apoio da dupla na cidade.

“Enfim, está aí porque demoramos para começar a vender. Atendendo a pedido de todos os fãs de Manaus e da Região Norte, o show será realizado na Arena da Amazônia”, informou Elisabete Dezembro, gestora da Fábrica de Eventos, também pelo Instagram.

A cantora Sandy fez o anúncio por um story no Instagram | Foto: Reprodução

No entanto, o local ainda não foi atualizado no site do Ingresso Rápido, responsável pela venda do ingresso.



Vendas

A pré-venda para clientes com cartão Elo será a partir das 10h dos dias 3 e 4 de abril pela internet e pela bilheteria oficial. Já a venda de ingressos para o público em geral começará às 0h01 do dia 5 de abril, pela internet e a partir das 10h pela bilheteria oficial.

Pela internet, os ingressos podem ser comprados no site do Ingresso Rápido, e todos os setores estarão disponíveis para compra, seja meia-entrada ou inteira.



