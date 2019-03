Inscrições abertas para o Coral Infantil do Liceu Claudio Santoro

Manaus - Nos dias 1º e 2 de abril, segunda e terça-feira, a Secretaria de Estado de Cultura (SEC) fará as inscrições para a audição externa do Coral Infantil do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro. A audição será no dia 10 de abril, das 14h às 17h, na sede do Liceu, localizado no Sambódromo, na avenida Pedro Teixeira, Dom Pedro, Zona Centro-Oeste.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas das 8h às 12h e das 13h às 17h, no Bloco F do Sambódromo. O candidato deverá ter entre 7 e 12 anos, apresentar RG ou Certidão de Nascimento, comprovante escolar e estar acompanhado de um responsável legal.

Vagas e audição

Ao todo, serão ofertadas 30 vagas. Durante a audição, o candidato deverá apresentar um repertório de livre escolha que será julgado por uma mesa formada pelo regente do Coral, Isaías Monteiro; a soprano Dhijana Nobre e o pianista Dorivan Leite.

A nota base para a qualificação é a partir de 6. Quem não obter a nota, mas tiver conhecimento suficiente para aprovação irá para o cadastro reserva e será chamado conforme desistência dos candidatos. O resultado será divulgado em até dois dias e a secretaria do Liceu entrará em contato com o candidato para a realização da matrícula.

De acordo com Isaías Monteiro, regente do Coral, os pais informam que as crianças, após assistirem as apresentações do Coral Infantil, demonstram interesse em participar do grupo.

“Estamos com uma expectativa grande em relação aos alunos novos. Sempre que termina uma apresentação muitas pessoas nos procuram para saber mais sobre o Coral, ou como fazer para ingressar. Sempre pedimos para que se preparem para este momento, que é a audição”, ressalta.

Ainda segundo o regente do Coral, a maioria dos pais conta que os filhos se desenvolvem mais socialmente após iniciar as aulas. “Nós recebemos feedback muito positivo dos pais. Algumas crianças, que eram tímidas, melhoram bastante a comunicação e a timidez após o Coral. Esse é um dos benefícios que o canto oferece”, explica Isaías Monteiro.

Coral Infantil do Liceu Claudio Santoro

O Coral Infantil tem como objetivo estimular a sensibilidade afetiva e emocional do integrante trabalhando a concentração, raciocínio lógico, memória e socialização com aulas de técnica vocal por meio de atividades lúdicas, tornando a vivência musical agradável e divertida para o público infantil.

Com duração de um ano, os integrantes participam de aulas às segundas, terças e quartas, das 14h às 17, no Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro. Os integrantes deverão estar disponíveis para ensaios e apresentações nas Unidades do Liceu e em outros espaços culturais da cidade.

*Com informações da assessoria.

