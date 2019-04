Temporada de Boi-Bumbá em Manaus começa no próximo domingo

A festa de abertura terá entrada gratuita e vai contar com um show especial da escola de samba Reino Unido da Liberdade, tetracampeã do Carnaval do Amazonas | Foto: Divulgação/SEC

Manaus- No próximo domingo (07), às 18h, começa oficialmente a Temporada de Boi-Bumbá em Manaus, com os ensaios de Caprichoso e Garantido, que voltam a acontecer no Centro de Convenções – Sambódromo, com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

A festa de abertura terá entrada gratuita e vai contar com um show especial da escola de samba Reino Unido da Liberdade, tetracampeã do Carnaval do Amazonas, que fará a passagem do período carnavalesco para a temporada dos bumbás, em um momento apoteótico com presença da bateria da escola, intérpretes oficiais, a Corte do Carnaval, Mestre-Sala e Porta-Bandeira e de itens oficiais dos dois bumbás.

Na sequência, o evento segue com shows de artistas do Caprichoso e, finalizando a noite, haverá apresentação das atrações do Garantido. A ordem foi determinada por sorteio.

“Tivemos um belíssimo Carnaval e, agora, faremos essa grande festa para simbolizar o início de mais um evento muito representativo da cultura amazonense”, afirmou o titular da SEC, Marcos Apolo Muniz.

Para o presidente do Movimento Marujada, Beto Vital, o apoio do Governo é fundamental para que o evento ganhe mais visibilidade. Afinal, para ele, “Manaus faz um verdadeiro ‘esquenta’ para o sucesso de público no Festival de Parintins”.

Em sua segunda passagem como presidente do Movimento Amigos do Garantido (MAG), Elimar Cunha diz que é preciso valorizar o trabalho de cada associado dos movimentos. “O trabalho é voluntário, mas a alegria no rosto de cada membro é contagiante. Eles fazem isso com muita felicidade”, ressalta.

Do lado azul, a programação será com a participação de todos os levantadores oficiais que integram o time do Boi Caprichoso, Marujada de Guerra e outros itens oficiais. O Bar do Boi também terá a participação das torcidas organizadas Raça Azul e Força Azul e Branca (FAB), e dos grupos de dança, Corpo de Dança Caprichoso (CDC) Manaus e Troup Caprichoso.

Na programação do lado vermelho, também haverá participação de itens oficiais, como Batucada, Levantadores e Porta-Estandarte.

Calendário

Os ensaios seguintes acontecerão em semanas alternadas para cada bumbá, começando, conforme ordem definida por sorteio, pelo Curral do Garantido, no dia 13 de abril, realizado pelo Movimento Amigos do Garantido (MAG). O primeiro Bar do Boi Caprichoso, promovido pelo Movimento Marujada, será no dia 20 de abril. No total, serão quatro ensaios individuais para cada bumbá e dois (abertura e encerramento) em conjunto.

