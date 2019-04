Festival de Cinema Olhar do Norte acontece de 12 a 15 de abril no AM

Nova Iorque, de Léo Tabosa, está entre as produções que vão passar no festival | Foto: Divulgação





Manaus - Nos próximos dias 12, 13, 14 e 15 de abril, Manaus recebe a 2ª edição do Festival de Cinema Olhar do Norte. Com mostras de filmes da Região Norte e de repercussão nacional, o evento é uma importante ferramenta do cinema local de expandir horizontes e fortalecer a apreciação da sétima arte no Amazonas.

No total, 22 filmes serão exibidos no Les Artistes Café Teatrodurante os quatro dias de evento. Sete produções da Região Norte estão concorrendo e serão analisadas por uma comissão de jurados, formada por três competentes profissionais do cinema. São eles: a diretora Elen Linth, o professor Antônio José Vale da Costa, e a professora Luiza Azevedo.

O "Olhar do Norte" é dividido em duas categorias: Mostra Norte (composta por sete curtas-metragens da Região Norte) e Mostra Outros Nortes (composta por 10 curtas-metragens que alcançaram destaque nos principais festivais brasileiros em 2018).

O "Olhar do Norte" é dividido em duas categorias: Mostra Norte e Mostra Outros Nortes | Foto: Divulgação





Os jurados farão a análise das seguintes categorias: melhor filme, melhor direção, melhor roteiro, melhor direção de fotografia, melhor montagem, melhor direção de arte, melhor filme e melhores atuações.

Os filmes da Mostra Norte são: BR 319: Bem-Vindo à Realidade (Gustavo Faleiros, 16 min – AM); Covato – Desenterre seus segredos (Emanoel Franklin, 16 min – PA); Do Outro Lado (Ricardo Brito, 13 min – TO); A Estranha Velha que Enforcava Cachorros (Thiago Moraes, 7 min – AM); A Goteira (Bernardo Ale Abinader, 15 min – AM); Vila Conde (Rômulo Souza, 14 min – AM) e Zana – O Filho da Mata (Augustto Gomes, 15 min – AM).

Já os filmes Afronte (Bruno Victor e Marcus Azevedo, 15 min – DF); Aquarela (Thiago Kistenmacker e Al Danuzio, 15 min – MA); Apenas o que você precisa saber sobre mim (Maria Augusta, 15 min – SC); Catadora de gente (Mirela Kruel, 18 min – RS); Estamos todos aqui (Chico Santos e Rafael Mellim, 20 min – SP); Entre Parentes (Tiago de Aragão – DF); Nova Iorque (Léo Tabosa, 24 min – PE); Peripatético (Jéssica Queiroz, 15min – SP); Papa-Figo (Alex dos Santos Reis, 16min – SP) e Peixe, Pizza e Picaretas – Fish Head (Maynard Stuart Farrell, 24min - SP) compões a Mostra Outros Nortes.

Fomento do cinema local

De acordo com o ator e produtor cultural, Diego Bauer, a produção do festival surgiu a partir de uma necessidade de introduzir melhorias que garantam a promoção do cinema no Estado.

A Terra Negra dos Kawa será o filme de abertura, no dia 12 | Foto: Divulgação





“Eu e mais quatro artistas do Artrupe Produções decidimos promover o festival a partir do momento que nós começamos a sair do Estado para divulgar o nosso trabalho. Percebemos que em Manaus esse tipo de iniciativa foi perdendo força nos últimos anos. O Governo do Estado era quem realizava festivais de todas as vertentes, como cinema, teatro, jazz e etc. O Estado deixou de produzir parte desses eventos e nós sentimos a necessidade de valorizar essa produção daqui”, relata.

Diego relata que o Festival de Cinema Olhar do Norte tem um diferencial, que é a valorização dos produtos da terra, principalmente, sobre a ótica da produção deles. Ele tem como objetivo dar visibilidade à produção audiovisual dos estados do Acre, Amazonas, Amapá Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Este ano, um dos homenageados será o diretor mineiro André Novais Oliveira e a produtora Filmes de Plástico, representada pelo produtor Gabriel Martins. Durante o festival serão exibidos os dois longas do diretor, Temporada e Ela Volta Na Quinta, além do curta-metragem Quintal.

O Festival de Cinema Olhar do Norte tem um diferencial, que é a valorização dos produtos da terra | Foto: Divulgação





Destaques

Dois filmes inéditos, com grande repercussão no circuito comercial, vão dar o tom ao evento. "A Terra Negra dos Kawa", de Sérgio Andrade, será o filme de abertura, no dia 12, às 19 horas, no Les Artistes Café Teatro. O longa amazonense participou da 42ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, e fará sua estreia em Manaus.



Já Inferninho, de Guto Parente e Pedro Diógenes, encerrará o festival, no dia 15, às 18h. O filme foi o grande vencedor do XI Janela Internacional de Cinema de Recife e do 23º Queer Lisboa, além de fazer parte da seleção oficial do Festival do Rio 2018 (ganhou prêmio especial do júri) e do 51º Festival de Brasília.

Debates

O evento ainda terá abordagens sobre o cinema e a produção audiovisual, por meio de debates, mesas redondas e palestras. O crítico da revista Cinética, Juliano Gomes, será o mediador dos debates dos filmes de abertura, encerramento e da Mostra Norte.

No dia 13 de abril, às 14 horas no Café Teatro, acontecerá um bate-papo com Sérgio Andrade e Juliano Gomes sobre A Terra Negra dos Kawa. No dia 16, o bate-papo será com Pedro Diógenes e Juliano Gomes sobre Inferninho.

Oficinas

Duas oficinas serão oferecidas gratuitamente ao público. Ismara Antunes ministrará uma oficina sobre Assistência de Direção para cinema e João Gabriel Riveres ministrará uma oficina de Pós-produção e Fluxo de Trabalho. As inscrições para as oficinas serão abertas no dia 2 de abril através das páginas do Olhar do Norte nas redes sociais. Mais informações podem ser adquiridas pelo email artrupe.producoes@gmail.com

