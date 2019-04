'Rei das Fantasias', amazonense Wernher Botelho morre em Manaus

Manaus - O artista plástico Wernher Botelho morreu na manhã desta terça-feira (2), em Manaus. A informação foi confirmada pelo irmão do figurinista, o jornalista Waisser Botelho, por meio das redes sociais.

Waisser publicou uma foto com Wernher e lamentou a morte do irmão. "De Volta para casa! Eu prometi a você meu irmão, que Jesus te receba em sua morada. Que Dor meu Deus. Te amo, mano", escreveu.

O artista plástico era conhecido nacionalmente por suas criações que encantaram não apenas o Carnaval de Manaus, mas também o de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Wernher também foi responsável pelas belíssimas fantasias usadas pelos dois bois de Parintins, Garantido e Caprichoso. A causa da morte, o local do velório e do horário do enterro detalhes ainda não foram divulgados pela família.

Leia mais:

Festival de Cinema Olhar do Norte acontece de 12 a 15 de abril no AM

Tata Werneck fala sobre sua doença relacionada à gravidez