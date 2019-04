Lorenzo Fortes é convidado especial em show de ex-The Voice Kids

Manaus - Reconhecido nacionalmente por sua participação no reality show musical The Voice Brasil Kids em 2018, o cantor amazonense Lorenzo Fortes, de 14 anos, é um dos convidados especiais para o show de lançamento da carreira do também cantor Victor Hugo Dias.



Os jovens compartilharam as angústias e alegrias durante o reality e a amizade se firmou não só enquanto estiveram juntos no Rio de Janeiro, mas também na distância entre Manaus (AM), cidade de Lorenzo, e Limeira (SP), cidade de Victor, onde acontece o show dia 6 de abril.

"Eu e o Victor Hugo nos conhecemos no decorrer do programa e fizemos uma amizade muito forte, antes mesmo de sabermos que iríamos batalhar no trio com o Luis Henrique. E isso só fortaleceu nossos laços de amizade e até dos nossos pais", conta Lorenzo.



Já Victor lembra que a aproximação dos dois começou ainda nas audições às cegas: "Foi quando eu e o Matheus (outro participante) chamamos o Lorenzo pra ficar perto da gente e hoje ele é mais que um amigo, é um irmão pra mim. Foi a primeira pessoa que me veio à mente para convidar pro show".

Lançamento

O repertório do show ainda está sendo elaborado, mas Victor adianta que além da sua música de trabalho, não poderia deixar de cantar 'Louca de saudade', de Jorge & Matheus, música que dividiu com Lorenzo e Luis Henrique no palco no programa.

"Na batalha a gente não torcia um contra o outro, mas independente do resultado estávamos felizes. E sobre o projeto eu chamei ele porque acredito que tem tudo pra dar certo, ele é um excelente cantor e uma excelente pessoa", assegura Victor.

Relembre a apresentação: https://www.youtube.com/watch?v=CfgLgWt-ogk "Eu sou muito grato por esse convite. Tenho toda certeza que vai ser um sucesso porque ele tem muito talento e eu torço muito pelo sucesso dele", completa Lorenzo.

O evento acontece no Buffet Samsara, em Limeira, a partir de 21h no dia 6 de abril. Além de Lorenzo Fortes, Márcio e Gustavo e Pedro Leonardo são atrações confirmadas.

Leia mais:

Público decide, e a amazonense Raylla Araújo segue no The Voice Kids

Top model do Amazonas faz sucesso nas passarelas da Europa e Ásia