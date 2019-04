Pesquisa aponta baixo consumo de cultura em Manaus

A pesquisa foi feita em 2018 com mais de 600 moradores de Manaus | Foto: Ione Moreno





Manaus - A cultura é abrangente e possui características variadas e peculiares, principalmente no Brasil, país de Norte ao Sul cheio de personalidade. Um dos problemas identificados em várias cidades por meio de uma pesquisa, em especial Manaus, é o baixo consumo de cultura.

Uma pesquisa realizada em agosto de 2018 pela JLeivaCultura & Esportes, uma consultoria especializada em cultura, esporte e investimento social existente desde 2004, em parceria com o antigo Ministério da Cultura (que agora é Secretaria Especial da Cultura, vinculado ao Ministério da Cidadania), mapeou o consumo de cultura no Brasil envolvendo 12 das 27 capitais brasileiras. As escolhidas foram Belém, Manaus, Fortaleza, Recife, Salvador, São Luís, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre.



Enquanto parte da população passou a ir mais ao cinema ou a assistir séries e filmes em tecnologia streaming, na contramão está a diminuição do público em espetáculos, museus, bibliotecas públicas e livrarias. A crise econômica pode contribuir consideravelmente com a diminuição desse tipo de consumo, mas o problema vai muito além disso. De acordo com representantes culturais do Amazonas, ter Manaus entre as cidades com uma das menores ingestões de cultura é desanimador.

O apontamento, segundo eles, pode ser um sinal da falta de estímulo do ensino cultural nas escolas. Falta de decisões políticas, que garantam à sociedade o acesso livre à diversidade cultural do Estado.

Pesquisa

Com o auxílio do Instituto Datafolha, foram ouvidos 606 moradores de Manaus, entre 14 de junho e 27 de julho de 2017, a respeito de suas práticas culturais ao longo dos 12 meses anteriores.



A análise aponta que ir ao cinema é a atividade cultural mais acessada fora de casa. 68% da população brasileira prefere ir ao cinema que a teatros ou museus. Cada cidade tem um ponto mais forte ou mais fraco, de acordo com a pesquisa.

Pesquisa JLeivaCultura & Esportes foi feita em 12 capitais | Foto: Divulgação

Porém Manaus, se comparada com as outras, em raras exceções, acaba figurando entre as cidades que consome menos programação cultural. Na capital amazonense, as atividades preferidas são a leitura de livros não didáticos, com 63% dos manauaras optando por elas. Em seguida, vem o cinema. De acordo com a pesquisa, 62% dos manauenses preferem assistir um bom filme em seu tempo livre.

Centralização de centros culturais



Para o artista plástico amazonense Arnaldo Garcez, que atua na área há mais de 40 anos, um dos fatores determinantes ao público consumidor de cultura no Amazonas é que os grandes centros culturais estão concentrados em apenas uma área e fica difícil descentralizá-los. Além disso, também existe o fator financeiro.

“A situação financeira pesa mais, ainda mais relacionadas as pessoas mais simples. Então, precisa-se investir cada vez mais na cultura. Os programas são restritos e paliativos e não existe uma continuidade”, explana o artista plástico.



Manaus e Belém são as duas representantes da Região Norte | Foto: Divulgação

Por isso, segundo Garcez, os eventos têm durabilidade pequena pois apenas uma pequena parte da sociedade participa. De acordo com ele, isso faz parte do processo político, social e econômico que o país se encontra. Em outros países, como Itália e Estados Unidos, existe uma grande abrangência de exposições e artes.

Falta de incentivo



Mas, apesar dos dados, o artista Arnaldo Garcez notou um crescimento de consumo de arte em Manaus. Por exemplo, cada vez mais os manauenses estão preocupados com a estética e harmonização de seus lares.

De acordo com o artista plástico, no estado existem muitas pessoas que são talentosas, porém não há incentivos por partes dos governantes.

“Estamos cheios de artistas excelentes, mas está na hora de ampliar e romper barreiras. É o que venho fazendo: estimulando novos artistas. É possível sair do Amazonas e fazer arte. Eu saí em 1979”, fala.

Arnaldo Garcez também pontua que para os artistas amazonenses serem reconhecidos e que as pessoas conheçam e reconheçam o seu trabalho, é necessário agir pensando no coletivo.

Arnaldo Garcez acha que se deve pensar no coletivo | Foto: Arquivo Pessoal

“Uma andorinha só não faz verão. Então, quando falamos de cultura, você não fala só de um aspecto cultural. Quando você fala de artista, não é só de um artista. Você traduz seu universo. Há de se colocar a sociedade em um local que ela tenha a integração”, fala.



Para isso, o profissional pontua que é necessário repensar a forma de como se faz a divulgação e como se transmite a mensagem.

“Quer ver uma coisa que eu reclamo? Aqui não se toca as músicas dos artistas locais. Então, como é que eu vou consumir? Você tem o teatro e é acanhado. Você tem a dança e ela é acanhada. Então, tudo que nós temos aqui ainda é pequeno. Para a quantidade de pessoas e o tamanho da cidade, eu acho que nós já deveríamos ter uma cultura e uma produção artística mais consistente”, critica o artista plástico amazonense.

Consumo Cultural em Manaus é bom?

Otávio Simões trabalha há 21 anos com a música e desempenha a função de regente assistente da Amazonas Filarmônica e regente do coral do Amazonas. Para ele, houve uma grande jornada de intensidade cultural na cidade.

Otávio Simões fala do aumento de consumo de cultura na cidade | Foto: Reprodução

“Aqui, nos últimos 22 anos começou uma longa jornada de intensidade cultural. Corpos artísticos foram surgindo com espetáculos de balé e de música popular. O público sempre recebeu muito bem, era sem vícios culturais ou sociais”, fala.

Morando em Manaus há seis anos, ele ainda percebe que o público é receptível a todo tipo de manifestação cultural. A reação é fruto dos anos investidos em cultura no Estado sem os preconceitos e sem convenções.

“O público aparece de todas as idades, de diferentes classes sociais. E temos a sorte de termos muito turistas. O pessoal é muito interessado e caloroso. O pessoal recebe e-mail da plateia com dúvidas, sugestões, elogios fotos e vídeos e não importa se a música é de hoje ou dos séculos 17,18 ou 20. A música dá para ser ouvida”, ressalta.

Pode melhorar

De acordo com Simões, ainda dá para melhorar o consumo cultural através de investimentos.

“Eu vejo Manaus como um lugar muito especial, muito diferente de outros espalhados pelo país. Certamente só tem a dar bons frutos. O que todo mundo tem que entender é que todos os corpos artísticos no Estado não são de uma entidade específica, mas de toda a população”, diz ressaltando que a manifestações culturais estão sempre dialogando com o passado, presente e futuro fazendo o cidadão aumentar a consciência dele.

Ele exemplifica falando que espetáculos sazonais atraem diferentes tipos de públicos e que o marketing desses eventos é diferente. Mas é essencial porque os métodos de divulgação são diferentes dos normais. E, assim, segundo ele, o Amazonas acaba atingindo patamares internacionais.

Críticas a pesquisa

Para João Fernandes, a pesquisa é um recorte muito específico | Foto: Arquivo Pessoal

Para João Fernandes, professor do curso de dança da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e é diretor do Casarão de Ideias e do Mova-se, o tempo de duração da pesquisa da JLeivaCultura & Esportes não corresponde à realidade.



“Acho que a pesquisa da JLeiva é um recorte muito específico. O Amazonas tem uma periodicidade e dois meses é pouco tempo. Nós consumimos muito mais que o apontado. Por exemplo, o audiovisual (cinema) tem um consumo maior até por causa do número de salas. Sendo assim, é natural que teremos muito mais gente consumindo cinema”, explica ele.

Segundo ele, comparar cinema com teatro é injusto, pois a linha de produção das duas manifestações culturais não é a mesma. Mas o professor enxerga alguns pontos que precisam ser melhorados na cultura do Estado, principalmente em Manaus. Mais espaços de apresentações distribuídos em diferentes zonas da capital e mais políticas públicas na área são alguns deles.

“O Amazonas tem um consumo cultural sim. Se tivessem mais espetáculos fomentados teríamos mais públicos. Estou em Manaus há 15 anos e hoje vejo que a população é muito mais inserida na cultura do que há 10 anos. Temos a questão digital, com acesso fácil a internet. A própria divulgação mudou”, comenta João Fernandes.

Ele também ressalta que é importante avaliar o impacto econômico que a cultura local fornece. Para o profissional, para uma avaliação mais precisa, seria necessário fazer um novo estudo sobre quantitativo e qualitativo sobre a área na capital.

“A gente, enquanto produtor e gestor, tem que começar a mensurar o quanto economicamente foi o impacto econômico em 2018. Fazer uma pesquisa envolvendo o quantitativo e o qualitativo, diferente dos outros centros”, ressalta.

