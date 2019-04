Feira de Vinil reúne amantes de música neste sábado, em Manaus

Basquiat, localizado no Centro de Manaus, é um importante ponto de encontro das mais diversas tribos | Foto: Divulgação

Manaus - Para aqueles que buscam adquirir ou trocar discos de vinil a preços promocionais, neste sábado (06), às 16h30, será realizada a terceira edição da Feira de Vinil, no Basquiat Galeria Bistro Pub, localizado na Rua Ferreira Pena, 535, Centro.



Evento promovido pelo Toca Vinil pretende reunir amantes de música para venda e troca de discos de vinil, CD’s, DVD’s e fitas cassetes. A feira também é uma ótima oportunidade para prestigiar apresentações ao vivo de artistas locais, podendo ainda desfrutar de uma boa cerveja com petiscos variados que serão vendidos no local.

Dentre as atrações que confirmaram presença estão os DJs da banda Os Acossados, citado pelo jornal britânico The Guardian, como uma das revelações manauaras no cenário musical.

Para o idealizador do evento, Alexandre Neves, as pessoas optam por frequentar as feiras alternativas de música porque buscam ouvir o que não toca no rádio ou não está na mídia.

Essa é primeira vez que o evento será realizado no Basquiat, mas já aconteceram duas outras edições que reuniram mais de 500 pessoas de todas as tribos.

“É importante ressaltar que o Basquiat hoje é um importante ponto de encontro por reunir todas as tribos. Lá tem ido pessoas da cena rock e metal, MPB, regional, até mesmo música erudita”, comenta o idealizador e organizador da feira.

Serviço

O que: Feira de Vinil

Onde: Rua Ferreira Pena, 535 - Centro

Quando: Sábado (06)

Horário: A partir das 16h30

Entrada gratuita

