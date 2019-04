Fãs de Sandy & Júnior acampam na Arena Amadeu Teixeira em Manaus

Manaus - Pelo menos 20 pessoas estão acampadas desde o início da noite de terça-feira (2), na frente da bilheteria da Arena Amadeu Teixeira, em Manaus, para garantir os ingressos do show da dupla Sandy & Júnior, que acontece na capital no dia 13 de setembro, na Arena da Amazônia, Zona Centro-Oeste da cidade. A venda dos ingressos começa a partir das 10h desta quarta-feira.

A vice-presidente do fã-clube oficial da dupla em Manaus, Audreanny Fink, de 26 anos, diz que é sempre um prazer estar perto dos irmãos, que já a reconhecem depois de inúmeros shows que ela participou Brasil afora. Ela também é a primeira da fila para garantir o ingresso para o show.

"Não sei dizer um momento certo que passei a amar os dois, mas teve uma vez em especial que fui entrevistá-los por conta da minha mãe que é jornalista, e lá tive contato com os dois. Fiquei em choque, porque eles eram e são maravilhosos, super carinhosos e dão atenção para cada fã", explicou a jovem.

Audreanny ainda conta que, mesmo com alguns problemas em relação aos ingressos que estão sendo divulgados na imprensa em outros estados, ela está confiante e espera garantir o passe para ver de pertinho, mais uma vez, a dupla que encanta milhares de pessoas por todo o país.



A turnê

Em Manaus, o show será na Arena da Amazônia, no dia 13 de setembro. A apresentação faz parte da turnê "Nossa História", que comemora os 30 anos de carreira da dupla. Sucessos como "Vamo Pulá", "Turu Turu", "Desperdiçou", "Inesquecível", "A Lenda", "Não dá Pra Não Pensar", "Love Never Fails", "Quatro Estações" e muitos outros hits estarão no set list das aproximadas duas horas de espetáculo.

Ingressos

A venda de ingressos para o público em geral nas demais capitais brasileiras começam a partir de 0h01 de sexta-feira (22). Já para Manaus, a venda foi adiada por questões operacionais. Para clientes com cartão Elo, a pré-venda será a partir das 10h dos dias 3 e 4 de abril pela internet e pela bilheteria oficial.

Já a venda geral começa às 0h01 do dia 5 de abril, pela internet, e 10h do dia 5 pela bilheteria oficial. Pela internet, os ingressos podem ser comprados no site do Ingresso Rápido, e todos os setores estarão disponíveis para compra, seja meia-entrada ou inteira.

