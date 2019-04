Luccas Moura confirma presença no Villa Mix 2019, em Manaus

Luccas Moura vai ser responsável pela abertura do evento | Foto: Ismael Neves

Manaus - O cantor amazonense Luccas Moura confirmou presença no VillaMix Manaus 2019, que acontece no próximo sábado (6), na Arena da Amazônia. Responsável pela abertura do festival de música, o sertanejo promete agitar o público com um show que vai misturar repertório próprio com sucessos de outros artistas.

O Villa Mix Festival contará, ainda, com shows de Jorge & Mateus, Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Xand Avião e Alok. A expectativa dos organizadores é que a edição bata recorde de público.

O mega show também conta com áreas específicas de camarote, espaços diferenciados, praças de alimentação, ambulatório, serviços de paramédicos e entradas específicas, permitindo que o público aproveite a festa com conforto e diversão.

Com a venda dos ingressos no último lote, ainda é possível garantir acesso a Villa Arena R$80 (Meia). As entradas estão à venda exclusivamente nas centrais físicas da Colcci Manauara; Amazon Stones Manauara; Osklen Shopping Ponta Negra; Zink Store Vieiralves; lojas Claro (Djalma Batista, Centro, Parque Dez Mallu, Millennium e Shopping Ponta Negra); e Conveniência Real Express (av. Maceió), com parcelamento em três vezes no cartão.

