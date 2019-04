Que tal aprender a fazer uma costelinha barbecue?

Costelinha de porco é sempre uma boa pedida. Aprenda a fazer uma receita diferenciada | Foto: Divulgação

A costelinha de porco é sempre uma boa pedida. A costelinha barbecue tem um molho especial que agrada a todos os paladares. Aprenda a receita dessa delícia gastronômica:



Costelinha Barbecue

Ingredientes

2 kg costelinhas de porco aferventadas em água quente

Molho

1 colher (sopa) óleo; 2 colheres (sopa) cebola picada; 1/2 xícara (chá) açúcar mascavo; 1/2 xícara (chá) vinagre branco; 2 colheres (sopa) molho inglês; 2 xícaras (chá) catchup; 1 folha de louro; 1 colher (sopa) chilli em pó; 1/2 xícara (chá) água; Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de fazer:

Espalhe sal por toda a carne e coloque para ferver por 10 minutos em um panela com bastante água quente.

Escorra a água, arrume as costelinhas em uma assadeira, cubra com papel alumínio e leve ao forno baixo ( 180º) por 40 minutos.

Em uma panela, refogue a cebola no óleo, acrescente o açúcar mascavo e o vinagre e deixe o açúcar dissolver.

Acrescente o molho inglês, o catchup, o louro, o chilli em pó e a água e cozinhe por 30 minutos em fogo baixo ou até o molho engrossar.

Tempere com sal e pimenta-do-reino, coe e reserve.

Após os 40 minutos retire as costelinhas do forno, retire o papel alumínio e pincele com o molho.

Aumente a temperatura do forno, asse as costelinhas por mais 10 minutos, pincele novamente com o molho, asse mais 5 minutos e repita mais uma vez esta operação.

Sirva com mais molho à parte.