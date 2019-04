Festival Amazonas de Ópera homenageia Claudio Santoro na 22º edição

Manaus - A contagem regressiva para o 22º Festival Amazonas de Ópera (FAO) já começou. O lançamento oficial da edição 2019, que acontece entres os dias 26 de abril e 30 de maio, aconteceu na manhã desta quarta-feira (3) em uma coletiva no Palácio da Cultura no Centro.

O evento que ganhou notoriedade mundial, sendo citado até pelo papa Bento XVI em uma visita ao Brasil. Esta edição homenageia o centenário do nascimento do compositor e maestro amazonense Cláudio Santoro.

A grande homenagem ao centenário de Santoro, com a estreia da versão revisitada da ópera em quatro atos intitulada “Alma”, obra do próprio compositor e artista amazonense, baseada na primeira parte da trilogia de Oswald de Andrade, “Os Condenados”.

A narrativa acontece nos anos 1920, em São Paulo, contando a história da protagonista com o cafetão Mauro. O espetáculo contará com o Corpo de Dança do Amazonas, Coral do Amazonas, Amazonas Filarmônica, com regência de Marcelo de Jesus e Otávio Simões.

Titular da SEC, Marcos Apolo Muniz | Foto: Marcely Gomes

O secretário de Cultura do Amazonas, Marcos Apolo Muniz, disse que serão mais de um mês de programação com bastante talento, emoção e reflexão sobre os caminhos da cultura, e as possibilidade da economia criativa. “É uma honra homenagear uma dos maiores nomes arte amazonense, em um festival que já é tradição em nosso Estado”, disse.



Abertura

O espetáculo que abre o Festival será “Ernani”, Giuseppe Verdi, em forma de concerto, no Teatro Amazonas, no dia 26 de abril, a partir das 20h, com o Coral Amazonas Orquestra de Câmara do Amazonas, Orquestra Experimental do Amazonas Filarmônica, e a regência fica por conta de Luiz Fenando Malheiro.

“Ernani”, é baseada na obra de Victor Hugo, em uma história que acontece na Espanha, no início do século XVI, narrando a dramática história de amor de Ernani e Elvira, com atribulações, encontros e desencontros.

Economia

A perspectiva é que o festival 2019 envolva aproximadamente 1 mil pessoas do corpo artístico da SEC (Secretaria de Estado da Cultura do Amazonas), equipes do Teatro Amazonas e da Instalação, e também a geração de em média 500 empregos diretos.

Além disso o efeito do evento, movimento diversos setores da economia local como construção, têxtil, transporte, fornecedores, de equipamentos de luz e som, luz e vídeo, alimentação, hotelaria, serviços gráficos e de comunicação visual.

Transmissão

Outra grande novidade do Festival Amazonas de Ópera será transmitido ao vivo para todo o Estado na TV Cultura do Amazonas. A cobertura não para por aí, os espetáculos também serão gravados e exibidos em rede nacional na mesma emissora, em todas as plataformas, tanto nos canais fechados, como nos canais abertos.

O anúncio foi feito pelo presidente da TV Cultura do Amazonas, Oswaldo Lopes, que informou ainda que uma equipe da TV Cultura de São Paulo será enviada até Manaus para trabalhar em conjunto na transmissão.

Lançamento oficial do FAO no Palácio da Cultura | Foto: Marcely Gomes

Com a programação já definida, as emissoras vão escolher quais as óperas serão exibidas para todo território nacional e pelas mídias digitais dos dois veículos. “Essa é a nossa contribuição esse ano para a cultura do Estado do Amazonas”, disse Lopes.

“Ainda temos muito a construir para que festival tenha um novo fôlego, uma nova cara, e possa representar como representa nosso estado, não só em Manaus, não só no Amazonas, não só no Brasil, mas em todo o mundo”, completou Muniz.

Ingressos

Para adquirir ingressos basta acessar um dos canais da SEC, o site oficial que foi totalmente reformulado, clicando aqui , pelo aplicativo Cultura AM. Ou ainda diretamente pelo site especializado; Bilheteria Digital Ingressos .

Os ingressos custam a partir de R$ 5 para inteira, vão até R$ 60.

Confira abaixo as informações dos espetáculos:

| Foto: Divulgação

Veja reportagem da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Alex Costa/TV Em Tempo

Leia mais:

SEC confirma festival de opera em 2019 e programação sai apos carnaval

Festival Amazonas de opera terá estreia mundial de Kawah Ijen