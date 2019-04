Veja a programação do Festival Amazonas de Ópera em 2019

Coletiva de lançamento do Festival Amazonas de Ópera, em Manaus | Foto: Newton Leal

Manaus - O Festival Amazonas de Ópera (FAO), em 2019, chega à 22ª edição celebrando o centenário de nascimento de Claudio Santoro, importante compositor e maestro amazonense, com a apresentação da ópera “Alma” e de um recital com canções compostas por Santoro. Realizado pelo Governo o Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), com patrocínio master do Bradesco, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cidadania e Secretaria Especial de Cultura, o evento acontecerá de 26 de abril a 30 de maio.

Interior do Teatro Amazonas onde ocorrerá grande parte da programação | Foto: Divulgação

Confira a programação do evento:



PROGRAMAÇÃO

“Ernani” (ópera em concerto)

26/04 – 20h - TEATRO AMAZONAS

28/04 – 19h - TEATRO AMAZONAS

“Maria Stuarda”

05/05 - 19h - TEATRO AMAZONAS

10/05 – 20h - TEATRO AMAZONAS

12/05 – 19h ¬- TEATRO AMAZONAS

“Tosca”



11/05 – 20h – TEATRO AMAZONAS

17/05 - 20h - TEATRO AMAZONAS

19/05 – 19H - TEATRO AMAZONAS

“Mater Dolorosa”



25/05 - 20h – TEATRO AMAZONAS

29/05 – 20H - TEATRO AMAZONAS

“Alma”



26/05 – 19h - TEATRO AMAZONAS

28/05 - 20h – TEATRO AMAZONAS

30/05 – 20h - TEATRO AMAZONAS

Ópera Mirim: “L’enfant et les Sortilèges” (O Menino e os Sortilégios)



27/04 – Hospital Joãozinho

29/04 – Casa Vhida

13 a 19 de maio – Santa Isabel do Rio Negro e Benjamin Constant

27/05 – CETI João dos Santos Braga (Cidade Nova)

29/05 – CETI Zilda Arns (Avenida Principal, s/nº, Comunidade Jesus me Deu)

05, 12, 19 e 26 de maio – 11h - Hall do Teatro Amazonas

Concerto do Dia das Mães



Com Orquestra de Violões do Amazonas

12/05 – 11h – Teatro da Instalação

Mulheres da Ópera



18/05 – Shopping Ponta Negra

25/05 – Fcecon

27/05 – Fundação Doutor Thomas

Recital Bradesco: “Canções de Claudio Santoro”



29/05 – 20h – TEATRO DA INSTALAÇÃO

Encontro “Os Teatros de Ópera e a Economia Criativa na América Latina”



26/05 – das 9h às 13h - CENTRO CULTURAL PALÁCIO DA JUSTIÇA

Curso de Regência de Ópera para alunos de regência da UEA com maestros Luiz Fernando Malheiro, Marcelo de Jesus e Otávio Simões



De 2 de abril a 30 de maio – Durante os ensaios