Fotojornalista do EM TEMPO está entre os melhores do país

Manaus - A repórter fotográfica premiada do EM TEMPO, Ione Moreno, está entre os 120 profissionais de destaque do país no ano de 2018 com a publicação da fotografia de transferência de presos na rebelião, em Manaus – ocorrida em janeiro de 2017 – na décima edição no livro ‘O Melhor do Fotojornalismo Brasileiro’.

“O livro reúne as melhores imagens publicadas em sites, jornais e revistas dos acontecimentos nacionais referentes ao fotojornalismo. É uma gratificação do reconhecimento do meu trabalho, ainda mais nessa era digital, onde a gente tem que disputar as melhores pautas e ficar antenado nos acontecimentos. Nem sempre a gente está no local, porque às vezes já tem outra equipe direcionada”, explicou Moreno.

A fotojornalista disse que a foto que entrou no livro foi uma das imagens que marcaram a sua carreira.

“Essa foto me marcou, porque aconteceu no ano [2017] durante a rebelião dos presídios, em janeiro de 2017, mas a imagem foi da transferência de algumas pessoas que foram apontadas como chefes das rebeliões, que causaram todo um massacre dentro do presídio. A transferência foi feita dentro de um avião da Polícia Federal, quando chovia bastante, havia familiares chorando. Essa imagem também foi publicada em um jornal da Bahia”, disse.

Esta foi a foto de Ione Moreno veiculada no livro de fotografias | Foto: Alexandre Fonseca





O livro, que faz parte do acervo do selo Biblioteca Fotografe, reúne 185 imagens de 120 fotógrafos de todas as regiões do país. Foram selecionadas fotos das editorias de cidades, política, esportes, polícia, economia e artes e espetáculos.

A primeira edição foi lançada em 2009, com as melhores fotos de 2008, com uma ação institucional de Fotografe Melhor e da Editora Europa com o objetivo de homenagear a categoria dos repórteres fotográficos. A partir daí,a publicação se transformou numa referência da produção do fotojornalismo brasileiro, cumprindo a função também de revelar talentos fora do eixo Rio-São Paulo-Brasília, onde se concentra a chamada grande imprensa.

