Mostra de cineastas amazonenses acontece neste sábado em Manaus

Manaus - No próximo dia 6 de abril, às 18h, no Cine Teatro Guarani, no Palácio Rio Negro, Manaus recebe a 1ª edição da Mostra de Cineastas Amazonenses. Com apresentação de curtas da Região Norte, o evento é um importante auxílio para o cinema local expandir a apreciação da arte no Amazonas.

No total, 15 filmes serão exibidos no Cine Teatro Guarani. O evento, organizado pelos diretores Alice Freitas, Jairo Freitas e Moacyr Freitas, com o apoio da Secretária de Cultura (SEC), busca incentivar e divulgar o cinema local.

''Com o auxílio do programa organizado pela Secretária de Cultura, tivemos um espaço aberto para nós praticantes do audiovisual do Norte. Esta é uma oportunidade para mostrar nosso trabalho, sendo essa a nossa I mostra nesse formato'' disse Moacyr Freitas.

Para Moacyr, a mostra busca também gerar debate e reflexão: ‘’Quem for visitar a mostra, pode esperar um evento que mostra a realidade, de uma forma sincera, além de debater acerca dos temas que trabalhamos, tais como projetos de doações de órgãos, temas ambientais, dentre outros'’ finalizou ele.

Com mais de 20 filmes dirigidos, Moacyr começou na arte há pouco tempo, em 2012, e já foi a principal atração do Festival Um Amazonas de Cinema. Na ocasião, ele faturou dois prêmios: "De Melhor filme de Campanha Ambiental" e "Melhor Mídia Livre".

Ficou interessado? As obras de Moacyr se encontram em sua maioria disponíveis no Youtube ou pelo site Visual Amazônico.

