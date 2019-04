Academia Amazonense de Letras lança 15 livros no sábado

Robério Braga é presidente da Academia Amazonense de Letras | Foto: Ione Moreno

Manaus - A Academia Amazonense de Letras (AAL), que completou 100 anos em 2018, lança neste sábado (5), a partir das 9h, 15 livros escritos por seus imortais. O evento dá início a um ciclo de palestras, com entrada gratuita.



O presidente da AAL Robério Braga (2018-2019), autor de mais de 100 livros, disse ao EM TEMPO que a Academia já fez lançamentos de vários livros ao mesmo tempo outras vezes.“Sou presidente até dezembro. É a terceira vez que presido a academia. Em 1973, houve lançamentos e na presidência de José Braga também. São praticamente todos inéditos. Já publicamos esses títulos e vamos publicar mais 15 este ano”, disse.

Atualmente a AAL conta com 40 cadeiras que são ocupadas por antropólogos, cronistas, economistas, educadores, ensaístas, jornalistas, médicos, teólogos, poetas, romancistas e sociólogos.

Questionado se a imagem de intelectual “sério, imortal e sisudo” de membros da Academia deve mudar, Robério – que é um dos membros mais antigos da academia, onde atua desde 1980 – disse que os membros são finitos e que é totalmente contra a “sisudez”.

“Atualmente, a academia tem 40 cadeiras e hoje são 38, porque dois membros morreram. O que é imortal é a obra. Somos finitos. Mas deve haver certa compreensão de que como humanos somos iguais. Todos. Sou contra a sisudez”, defendeu.

Com o objetivo de trazer o jovem para o universo da cultura e do intelecto, Robério revelou que será realizado um evento especial, ‘Acadêmico Jovem’, que será realizado a partir do segundo semestre deste ano. “Temos um programa. A academia tem portas abertas todos os fins de semana com música, poesia, teatro, livros, discos e antiguidades. Vamos fazer um super especial que é o Académico Jovem”, revelou.

Biblioteca memorial

O presidente Robério Braga também revelou que há muitas ações da Academia Amazonense de Letras em andamento, como uma biblioteca memorial.

“Há muitas coisas em andamento inclusive a biblioteca memorial que está quase pronto. Obras dos fundadores e. Todos os 148 acadêmicos ao longo dos cem anos da entidade e terá algumas peças individuais para visitação. Pequeno e rico de acervo”, explicou.

Obras a serem lançadas pela academia:



1-‘Cotidiano Pitoresco’ (Mazé Mourão);

2-‘La Amazônia Panteísta’ (New Sabbá);‘

3-Jonas da Silva, Vida e Pessoa’ (Robério Braga);

4-‘A História como Metáfora e Outros Ensaios Amorosos’ (Abrahim Baze);

5-‘Já é Tempo de Pensar’ (Dom Luiz Ferreira Soares);

6-‘Teatro das Mulheres de Lazone’ (Sérgio Vieira Cardoso); ‘

7-Amazônia Fragmentos da História’ (Abrahim Baze);

8-‘O Jardim da Minha Mãe’ (Almir Diniz) ‘

9-Álvaro Maia Canção de Fé e Esperança’ (Cármem Novoa);

10-‘Vim de Igarité a Remo’( Elson Farias);

11-‘Envelhecer é um Privilégio’ (Euler Ribeiro );

12-‘Teatro Seleto’ (Márcio Souza);

13-‘A Borracha da Amazônia e a II Guerra Mundial (Luiz de Miranda Corrêa)’;

14-‘A Sociedade Crítica e a Questão Social’ (Marinele Corrêa da Silva Freitas) e o ‘ O Município de Itacoatiara’ (Mário Ypiranga Monteiro).