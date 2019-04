Sérgio Souto comemora 40 anos de carreira em Manaus

Manaus- O cantor e compositor acriano Sérgio Souto, conhecido nacionalmente pela canção ‘Falsa Alegria’, além das canções de destaque em sua carreira como ‘Minha Aldeia’, ‘Lembrando de você’ e ‘Navegante’, se apresentará em Manaus no Galvez Botequim, às 22h, nos dias 5 e 6 de abril, onde comemorará 40 anos de carreira.



“Estou comemorando 40 anos de carreira. Quando vim a Manaus pela primeira vez, trouxe meus discos de vinil debaixo dos braços para por nas lojas e nunca imaginei que fosse ter toda aquela explosão. Imagina uma música [ Falsa Alegria] passar por 40 anos e ainda fazer sucesso, com tantas décadas de novidade e movimentos”, disse Souto.

Ao jornal EM TEMPO, o artista acriano – que se mudou para o Rio de Janeiro aos quinze anos de idade, ainda jovem levando a bagagem da Amazônia – revelou que irá lançar um álbum que reúne suas mais belas canções.

“Desconheço a palavra inspiração, o que eu vejo é a necessidade de disciplina para musicar e compor o texto. O meu grande projeto para esse ano, será o lançamento de um CD e um DVD, no Rio Branco, contando a história dos meu 40 anos de carreira. Quero fazer esse trabalho junto com uma orquestra sinfônica (oito violinos, metais, ao vivo, num local público em Rio Branco).

Sérgio tem treze discos gravados e disse que sempre teve vontade de voltar a cantar em Manaus, depois de 3 anos.

“Vai ser um show “feito em casa”. Manifestei vontade de cantar no Galvez, principalmente agora, depois de 53 anos, volto a morar no Acre. Tenho uma vida tranquila, estou fazendo produções”, contou.

O empresário Zeca Torres disse que, além de talentoso, Sérgio é um amigo de longa data, desde os anos 80, quando o lançou o disco e fez sucesso nacional com a música ‘Falsa Alegria’.

“ Somos parceiros em várias canções, inclusive em três delas – Choramingando, Nativa e Sereia dos Igarapés – que estão incluídas no meu último CD, ‘Bailando na Escuridão’, que lancei em 2015. Além disso, Sérgio tem uma grande legião de fãs e admiradores, não só em Manaus, mas em toda a região Norte.

A mesa com quatro lugares custa R$ 100, e o lugar individual na mesa custa R$ 25. Os ingressos podem ser adquiridos no próprio estabelecimento, localizado na rua Belo Horizonte, 93, no bairro Adrianópolis, ou através do telefone (92) 99148-3238.

Biografia

Sérgio nasceu na cidade de Sena Madureira no estado do Acre. O artista já apresentou pelos principais palcos do Brasil, tais como Maracanãzinho, Anhembi, Olimpia, Teatro Amazonas, Teatro da Paz, “Teatro Castro Alves” em Salvador, “Teatro Carlos Gomes ES”, Teatro Plácido de Castro, Dragão do Mar e outros tantos.Tem músicas gravadas por Jessé, Cristina Santos, Nelson Gonçalves, Fabíola Sendino, Claudio Nucci, Elba Ramalho,Fagner, Jorge vercilo, Nilson Chaves, Eliana Printes,Nina Wirth, Jota Maranhão, Zeca Torres, Ana Martel, Celio Cruz, Grupo Moxuara, Grupo Ilha, Fino do samba e muitos outros.

A espontaneidade do seu processo de compor, associa-se aos trabalhos de seus parceiros letristas Paulo Cesar Pinheiro, Sergio Natureza, Amaral Maia, Marco Berger, Enrico de Miceli, Marina Silva, Zeca Torres, Aldir Blanc, Sergio Napp, Jota Maranhão, Agenor de Oliveira, Joãozinho Gomes, Jorge Andrade, Celdo Braga, Jorge Vercilo e muitos outros

